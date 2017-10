Kilder til VG: Ap-ansatte varsler om «fryktbasert ledelse» i hemmeligstemplet kriserapport

Ansatte som låser seg inne på do og som må jobbe i en arbeidshverdag preget av fryktbasert ledelse er bare noe av kritikken som hagler fra de ansatte i Arbeiderpartiet i en rapport partiledelsen har fått.

VG har snakket med flere kilder som har tilgang til den seks sider lange rapporten.

Kildene beskriver en rapport som tegner et dystert bilde av arbeidsforholdene for de ansatte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og partikontor på Youngstorget i Oslo under valgkampen.

Støre om formuesrotet: Forsvarer byggeinvesteringer med Stein Erik Hagen

Etter det VG får opplyst brukes begrepet «fryktbasert ledelse» til å beskrive hvordan nestleder Trond Giske har ledet partiets valgkampapparat på.

Videre forteller rådgivere ansatt i partiet om hvordan de nærmest daglig låste seg inne på toaletter for å gråte.

Her er noen av hovedpunktene i rapporten, som kalles «Klubbens evaluering»:

• Dårlig ledet valgkampsentral på Youngstorget.

• Uklare kommandolinjer.

• Ledelse uten tillit til fagrådgivernes kompetanse.

Pekes ut

Giske, som i VG har benektet at han var leder for partiets valgkamp, ble av svært mange av VGs kilder rett etter valgtapet utpekt som syndebukk. Årsaken var måten han ledet partiets valgkampsentral på, som ble beskrevet som kaotisk og problematisk.

Les også: Støre bøyde av for Giskes krav: Trosset partitoppenes advarsler

Dette inntrykket skal bli bekreftet i rapporten, får VG opplyst.

Hemmelig rapport

MISFORNØYDE ANSATTE: Partileder Jonas Gahr Støre, her på en pressekonferanse forrige mandag på Aps kontorer på Youngstorget etter fremleggelsen av en rapport om hvorfor partiet tapte stortingsvalget. Foto: Gøran Bohlin, , VG

Alle ansatte i Arbeiderpartiet på Stortinget og partikontoret har blitt bedt om å sende inn sine kommentarer og vurderinger av hvordan partiets valgkamp har blitt drevet.

Deretter har klubbledelsene på Stortinget og på Youngstorget gjennomgått alle tilbakemeldingene, anonymisert svarene og sammenfattet dette til to rapporter.

Kilder til VG: Maktkampen i Ap er i gang

Fredag 29. september holdt klubben et møte for de ansatte i stortingsgruppen. På dette møtet ble nummererte eksemplarer av et utkast til rapporten delt ut til de fremmøtte, som deretter kunne komme med sine innvendinger og kommentarer før kopiene ble samlet inn igjen.

Arbeiderpartiet om katastrofevalget: Dette gjorde vi feil

Rapporten fra de ansatte på Stortinget ble forrige uke oversendt til ledelsen i Ap fra klubbleder for de ansatte på Stortinget, Ingunn Yssen, som er politisk rådgiver.

Rapporten fra klubben på Youngstorget, skal etter det VG kjenner til, ikke være klar ennå.

Gråt på møtet

De to økonomisk-politiske rådgiverne Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg sa opp jobbene sine i protest da det ble klart at Jonas Gahr Støre ga sparken til Aps finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen rett etter valget.

Arbeiderparti-rådgiverne: – Vi slutter på dagen

I stedet fikk Giske denne jobben.

Fredag 22. september, etter at Walberg og Jacobsen hadde levert inn sine oppsigelser, var hele rådgiverkorpset samlet til pizzamøte i kinosalen på Stortinget. Det ble et emosjonelt møte. Flere skal ha grått da Jacobsen holdt en improvisert avskjedstale.

VG kjenner til at det gjennom hele valgkampen, og i tiden etter katastrofevalget 11. september, har vært en enorm frustrasjon i store deler av det politiske rådgiverkorpset.

VG har gjentatte ganger mandag forsøkt å få en kommentar fra Trond Giske, men han har ikke besvart henvendelsene.

– Klubben har formidlet tilbakemeldinger fra ansatte med negative erfaringer i valgkampen. Det er tilbakemeldinger ledelsen og jeg tar på alvor. I samarbeid med de ansattes representanter arbeider vi med å skape tillit og godt samarbeid i den nye stortingsgruppen, skriver Jonas Gahr Støre i en SMS til VG.