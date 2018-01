Giske mister støtte i hjemfylket

Aps tillitsvalgte i Trøndelag er splittet i synet på Giske-saken. Noen er nå klare til å kaste nestlederen ut av ledelsen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Under forutsetning at det er hold i bare én av varslene, er det bare én utgang på dette. Det er at Giske er ferdig. Det er jeg helt sikker på kommer til å skje, sier Levanger-ordfører Robert Svarva (Ap) til Trønder-Avisa.

Han oppfatter at saken handler om å utnytte makt og posisjon.

– At en person utnytter det for å oppnå et eller annet av seksuell karakter, er ikke forenelig med å ha en slik posisjon, sier Levanger-ordføreren.

Svarva mener det foregår for mye maktspill og taktikkeri i politikken.

– Men uavhengig av det, kan man ikke gå på akkord med den etiske plattformen partiet skal ha. Det blir galt å sause det sammen med å si dette bare er spill.

Ordføreren mener Ap kunne håndtert saken bedre.

– Jeg hadde vel ønsket at Jonas (Gahr Støre) hadde vært like tydelig 22. desember som han var 2. januar, sier han.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Giske er ferdig – hvorfor sa ikke Støre det rett ut?

Giske-frist



VG skrev onsdag at Arbeiderpartiets sentralstyre har gitt Jonas Gahr Støre en frist for å bestemme seg for om Trond Giske har hans tillit.

Etter tirsdagens fire timer lange møte i Aps sentralstyre var Støre klar på at partiet har tillit til varslerne.

Han tok også avstand fra Giskes ordbruk på Facebook, hvor sistnevnte skrev at det er kommet «flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider».

Snåsa-ordfører Tone Våg (Ap) mener også Giske må ut av ledelsen.

– Jeg har ikke sett varslene, men Giske har jo selv sagt dette har vært en øyeåpner for ham, og dermed innrømmet at han har hatt en utilbørlig oppførsel. Det er alltid hensynet til partiet som bør gå foran. Han bør innse det, og trekke seg snarest, sier hun til Trønder-Avisa.

AP-leder Jonas Gahr Støre tok tirsdag avstand fra Giskes ordbruk:

Giske-varslere til VG: – Hadias støtte er rørende og enormt viktig

– Tillit til Støre



Fagforeningsprofil Svein Erik Veie (Ap) fra Levanger mener også Giske må ut.

– Hvis jeg forutsetter at varslene har innholdet de ser ut til å ha, er det min oppfatning at nestlederen ikke har mer å gjøre som nestleder, sier han til Trønder-Avisa.

Veie gir også partileder Støre gode skussmål for håndteringen av saken.

– Frem til pressekonferansen tirsdag hadde jeg inntrykk av at Støre har vært litt passiv. Men jeg ble beroliget av den offensive holdningen de inntok der, og jeg fikk stor tillit til ham som en god leder.

Bakgrunn: Støre har gitt Giske en advarsel: – Han har ikke mye å gå på

På pressekonferansen tirsdag sa Støre at Giske teoretisk sett kan komme tilbake som nestleder, og understrekte at sentralstyret tirsdag ikke har tatt stilling til om Giske kan fortsette eller ikke.



VGs politiske redaktør Hanne Skartveit mente etter pressekonferansen tirsdag at Støre ikke lenger har tillit til Giske:

Ulike meninger



VGs samarbeidsavis, Trønder-Avisa, har kontaktet alle partiets ordførere og fylkespolitikere i både Nord- og Sør-Trøndelag, i tillegg til flere lokale profiler.

Et stort flertall svarer avisa at de har tillit til partiledelsens håndtering av saken, uten å hverken støtte Giske eller si han bør gå.

– Det har jeg ikke noe syn på før jeg kjenner konklusjonene av varslingssakene, og arbeidet sentralstyret nå har satt i gang, sier fylkespolitiker Jan Inge Kaspersen (Ap).

– Det har jeg ikke gjort meg opp noen mening om. Jeg har ikke tilstrekkelig innsikt i saken, sier Oppdal-ordfører Kirsti Welander (Ap).

Det samme sier Vikna-ordfører Amund Hellesø (Ap).

– Jeg har ikke nok kunnskap rundt saken til å ha noen mening om det. Jeg har full tillit til at partiledelsen håndterer dette på riktig måte, sier Hellesø.

Ap-ansatte kritiserer Giske i hemmelig rapport: «Hvem skal du gå til når det er ledelsen som er de jævlige»

– Ryddig



– Jeg syns det er ryddig at Giske fratrer mens saken gjennomgås. Så vil konklusjonen avgjøre hans fremtid, sier Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo (Ap).

Flere sier til Trønder-Avisa at de mener det haster å rydde opp i saken.

– Det bør gå mot en konklusjon så raskt det er mulig, med tanke på at alle sider skal belyses, sier Selbu-ordfører Ole Morten Balstad (Ap).

Samtidig må saken håndteres skikkelig, sier mange.

– Jeg har fortsatt tro på at den sittende ledelsen vil håndtere dette på en måte som blir til det beste. Jeg syns det er viktig at partiledelsen følger prosedyrene og retningslinjene i partiet, selv om det er krise, sier fylkespolitiker Birgit Bremer Mejdal (Ap) til avisa.

Bakgrunn: Støre om Giske: – Rapporter om ubehagelig omgang av seksuell karakter

– Lammer oss som parti



Verdal-ordfører Bjørn Iversen (Ap) sier til Trønder-Avisa at han synes det er vanskelig å vurdere selve sakene når han sitter så langt unna dem. Men han legger ikke skjul på at situasjonen er krevende for partiet.

– Det er viktig at man får klart opp i denne saken. Dette må få en slutt en gang. Det lammer oss som parti, og suger oppmerksomhet fra de politiske sakene.

Iversen sier partiledelsen virker å håndtere en balansegang mellom å ta varsler på alvor, og Giskes rettsvern, godt.

Trond Giskes rådgiver Bård Flaarønning skriver til VG at Trond Giske er sykmeldt og ikke tilgjengelig for kommentarer.

Se hele pressekonferansen etter krisemøtet i Arbeiderpartiets sentralstyre tirsdag her: