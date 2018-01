Giske kan bli presset ut av prestisjeverv

Hvis Trond Giske tvinges til å gå av som nestleder i Arbeiderpartiet, kan også den viktige posisjonen som finanspolitisk talsperson ryke.

– Det er både uaktuelt og utenkelig at Giske får lede finansfraksjonen hvis han må gå av som nestleder fordi han har sextrakassert kvinner i partiet. Det er en av de mest fremskutte posisjonene i Arbeiderpartiet og det at han var nestleder, ble brukt som hovedargument da partileder Jonas Gahr Støre bestemte at Giske skulle få den jobben, og ikke Marianne Marthinsen, sier en sentral kilde i Ap.

– Hvis han må gå av som nestleder, sier det seg selv at det argumentet ikke lenger kan brukes for å forsvare at han skal lede finansfraksjonen, sier kilden.

Kan avgjøres mandag



Som VG tidligere har omtalt har sentralstyret i Ap gitt partileder Jonas Gahr Støre en frist til å avklare varslingssakene mot Giske, og hvorvidt Giske kan returnere til vervet som nestleder, innen mandag når Ap har sitt ordinære sentralstyremøte.

En annen kilde sier Giskes posisjon som leder av finansfraksjonen kan bli et tema allerede på sentralstyremøtet, men at det til syvende og sist er noe Støre må ta med stortingsgruppen til Ap.

Trond Giskes rådgiver Bård Flaarønning skriver i en tekstmelding til VG at Trond Giske er syk, og derfor ikke tilgjengelig for kommentarer.

– Det blir kamp

Det ble et voldsomt opprør i Arbeiderpartiet da det ble klart at Støre ofret Marianne Marthinsen som Aps finanspolitisk talsperson for å gi jobben til Trond Giske.

Det toppet seg da to av Aps finanspolitiske rådgivere, Harald Jacobsen og Maria Schumacker Walberg, sa opp jobbene sine i protest mot Giske.

– Det blir ny kamp, sier en sentral kilde om muligheten for at Giske også mister finans-vervet hvis han går av som nestleder.

En annen sentral kilde ser det annerledes:

– Det er riktig at hovedargumentet for at Giske skulle bli finansfraksjonsleder, var at han var nestleder og at det var de som naturlig skulle ha de viktigste komitéjobbene. Men så er det altså slik at det også er viktig at man er kvalifisert. Og det er det ingen tvil om at Giske er. Han viste det sist i høst, da han la frem et veldig godt alternative budsjett. Han er høyst kvalifisert til den jobben.

Flere kilder peker på at det er naturlig om Marthinsen får tilbake jobben i finanskomiteen hvis Giske må ut.

Marthinsen vil ikke tilbake



Marthinsen selv skal overfor flere ha gitt uttrykk for at det er uaktuelt å gå tilbake til vervet som finanspolitisk talsperson.

Begrunnelsen skal være at det kan svekke varslernes troverdighet, og heller forsterke inntrykket enkelte forsøker å skape av at dette dreier seg om maktkamp.



Marthinsen er i dag medlem av Stortingets forsvars- og utenrikskomité, og har gitt uttrykk for at hun trives der.

Ny kabal?



En av kildene fremholder at det også vil være naturlig å se bredere på hvem som skal sitte i fremskutte posisjoner i stortingskomiteen hvis det blir endringer i finanskomiteen.

Flere i Ap mener Trond Giske fikk plassert en rekke av sine folk i prominente posisjoner, og det er stor frustrasjon i deler av partiet over det.



En kilde legger imidlertid til:

– Men hvis Giske går av som nestleder, er det trolig vanskelig å se for seg at en slik bred nyvurdering vil finne sted, fordi det vil være behov for å slutte rekkene og skape ro.

