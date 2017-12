Avholdt hemmelig Giske-møte hjemme hos Stenseng

Etter at varslerne hadde krevd at partisekretær Kjersti Stenseng skulle holdes utenfor håndteringen av varslene mot Trond Giske, valgte Jonas Gahr Støre å holde konfrontasjonsmøtet med Giske ikke bare sammen med partisekretæren - men også hjemme hos henne.

– Dette viser at vi ikke kan stole på noen av dem som håndterer varslingssakene våre, sier en av kvinnene som har varslet direkte til Ap-lederen til VG.

Onsdag 20. desember holdt Støre et møte på sitt kontor på Stortinget med tre av varslerne, sin sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen og personalsjef Ann-Cathrin Becken til stede.

Brøt varslernes krav



VG er kjent med at varslerne tidlig ga beskjed til Støre om at de ikke ville at partisekretær Stenseng skulle få vite om varslernes identitet før dette ble gjort kjent for Giske selv, og at de derfor ønsket at Støre personlig skulle håndtere varslingssakene mot partiets nestleder.

Bakgrunnen for dette var blant annet at Stenseng hadde gått ut i Dagens Næringsliv og støtte lederen i kvinnenettverket i Ap, Anniken Huitfeldt, i at anklager om seksuell trakassering kunne bli brukt i en maktkamp i partiet. I tillegg er Stenseng ansett for å være en nær alliert av Giske.

På grunn av usikkerheten rundt hvordan varslingssakene skulle håndteres, ble tre av varslerne invitert til Støres kontor onsdag før jul. I forkant av dette møtet formidlet de tre kvinnene hvilke krav de hadde til hvordan sakene skulle håndteres.

Giske nektet å møte Støre-rådgiver



– Et av kravene var at Jonas ikke kunne ha konfrontasjonsmøtet med Giske alene, og at han ikke kunne ta med seg Kjersti Stenseng. I utgangspunktet skulle Hans Kristian Amundsen ha vært den som håndterte saken sammen med Jonas, men jeg har forstått det sånn at Trond Giske nektet å godta at Amundsen skulle være med og ville møte Jonas alene, sier en av varslerne til VG.

I KRISE: Partiledelsen i Arbeiderpartiet under et pressetreff tidligere i høst. Fra venstre: nestleder Trond Giske, partisekretær Kjersti Stenseng, partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik. Foto: Helge Mikalsen , VG

Kvinnene, som opprinnelig hadde fortalt sine historier til Aps egen advokat, foreslo at Støre kunne ta med seg advokaten i møtet med Giske.

– Dette avslo Jonas blankt. Isteden foreslo han assisterende partisekretær Kristine N. Kallset som kompromiss, noe vi godtok, sier en av kvinnene.

Hjemme hos Stenseng



Men ingen ble informert om at møtet skulle skje hjemme hos den eneste personen varslerne eksplisitt ba Støre om ikke å ta med på møtet, nemlig Stenseng.

Klokken åtte om morgenen troppet Giske, Støre og Kallset opp utenfor Stensengs leilighet like ved Valkyrie plass på Majorstuen i Oslo.

– Vårt krav om at Kjersti ikke skulle delta på møtet ble også notert ned av Ann-Cathrin Becken, og oppsummert av Jonas i slutten av møtet. At dette løftet var brutt, fikk vi ikke vite før det ble sendt ut pressemelding. Og nå opplyses det altså at selve møtet ble fasilitert av Kjersti. Jeg føler meg alene og utrygg, og er veldig usikker på om det var riktig å varsle, når det nå ser ut til at det bare er varslerne dette i praksis får konsekvenser for, sier den ene varsleren til VG.

«Møte i partiledelsen»



VG har spurt Støre om hvorfor han valgte å holde møtet med Giske nettopp hos Stenseng, til tross for varslernes ønske om at Stenseng ikke engang skulle være tilstede. Til dette svarer Støre kort:

«Vi avgjør selv hvor vi møtes, og den dagen var det praktisk å møtes her.»

I en tekstmelding til VG skriver Stenseng:

«Vi avholder møter i partiledelsen på ulike steder og til ulike tider. Denne gangen var vi enige om å avholde møtet hjemme hos meg. Det har vi også gjort tidligere», skriver hun.

På spørsmål fra VG om hvorfor ikke nestleder Hadia Tajik deltok på det Stenseng omtaler som et møte i partiledelsen, svarer Stenseng:

«Det var et møte med deler av partiledelsen tilstede. Vi har ulike møter i vårt parti, og med ulik deltagelse alt etter hvilke saker som skal drøftes», skriver partisekretæren.

I en tekstmelding til VG skriver Tajik følgende om møtet:

«Møtet det vises til var for å håndtere varslingssaker, og det er ikke naturlig at jeg som nestleder deltar på slike møter. Varsler håndteres etter våre retningslinjer av partisekretær, og i dette tilfellet har det vært naturlig at også leder har vært involvert.»

Støre vil forklare seg



Til kritikken fra en av varslerne, skriver Støre i en tekstmelding til VG:

«Jeg kan forsikre de som har varslet at vi tar deres historier på det største alvor, følger dem opp og ivaretar varslerne i tråd med våre prosedyrer. Det er partisekretæren som har ansvaret for oppfølging av varsler. Alle som har varslet er informert om at varslene samles og følges opp av partikontoret. Når jeg har engasjert meg direkte skyldes det at det gjelder varsel om en av partiets ledende tillitsvalgte. Jeg håper de som har varslet vil konkludere med at varslene er tatt på alvor og jeg ser frem til å forklare dette til dem i detalj.»