Aps fylkestopper i villrede om Giske kan fortsette

Før tirsdagens krisemøte i Arbeiderpartiet sier ingen av fylkeslederne VG snakket med at Trond Giske ikke kan fortsette. Og kun én sier at han kan det.

Det er bare to dager til Ap skal holde sitt krisemøte og Ap-leder Jonas Gahr Støre skal redegjøre om den krevende situasjonen i partiet.

På 2017s nest siste dag var VG i kontakt med 14 av Arbeiderpartiets 18 fylkesledere. På spørsmålet «kan Trond Giske fortsette som nestleder», er det ingen som vil gå ut og svare nei.

Og kun én fylkesleder svarer et klart ja på at Giske kan fortsette.

Fylkesledere beskriver en situasjon i partiet som «lammer politikken», gir en «uheldig og alvorlig situasjon» – og fremstiller krav om at det må bli ro.



– Usunn og krevende stemning



– Er det noen perspektiver i Giske-saken du mener ikke har kommet godt frem?

– Påstått kobling mellom varslersakene og intern maktkamp i partiet fører til en usunn og krevende stemning, sier Bjørn Tore Ødegården, leder i Buskerud Ap.

Han synes det er trist å se at «ellers oppgående partifeller uttaler seg skråsikkert om varslersakene uten å kjenne fakta».

– Det tjener hverken varslerne eller Trond Giske, kun de kreftene som ønsker å svekke Arbeiderpartiet. Jeg mener at dersom sentralstyret finner at varslersakene nødvendig belyst, bør sentralstyret avklare om de mener det er grunnlag for å ha tillit til Trond Giske som nestleder, sier Ødegården i Buskerud.



– Alltid hatt stor sans for Trond som politiker



Også Østfold Arbeiderparti mener sentralstyret må komme med en slags avklaring på krisemøtet på tirsdag.

– Det er et krav blant tillitsvalgte og medlemmer i Østfold Arbeiderparti at det må bli ro, at man må få satt tingene på plass og få ryddet ting unna på en ordentlig måte, sier fylkesleder Stein Erik Lauvås.

Det er Ap-leder Støre som tirsdag har kalt inn til krisemøte:

Tore Hagebakken, leder i Oppland Ap, mener saken er vanskelig å forholde seg til, og at dette er en «uheldig og alvorlig situasjon for partiet». Giske har vært sykmeldt siden fredag 22. desember.

– Kan Giske fortsette som nestleder?

– Så lenge jeg ikke kjenner fakta, er det vanskelig å svare på. Men jeg har alltid hatt stor sans for Trond som politiker. Og jeg har bare gode erfaringer med ham som person. Når det er en enstemmig landsmøtevalgt leder, da har jeg full tillit til at Jonas og Kjersti (partileder og partisekretær journ.anm.), som har hovedregien på prosessen, gjør dette på en så god måte som mulig, sier Hagebakken i Oppland.



Fikk du med deg? Støre brøt krav fra varslerne

Mener Giske kan fortsette



Stanley Wirak, leder Rogaland Ap, sier han på tirsdag forventer svar om hvordan varslersakene har blitt behandlet og hva som ligger i dem. Han er den eneste som svarer klart ja på at Giske kan fortsette.



– Kan Giske fortsette?

– Ja, her må jeg støtte meg til det partiledelsen sier. Ut fra det som ligger på bordet nå, så kan han det, mener ledelsen. Støre sier Giske har tillit i styret, så da tenker jeg Giske har gjort seg fortjent til den tilliten.

– Situasjonen lammer politikken. Vi skulle virkelig vært på offensiven, men i stedet er vi ikke på banen i det hele tatt. Derfor må vi få en oppklaring raskt, sier Wirak i Rogaland.

Etter Jonas Gahr Støre kalte inn sin egen nestleder til et møte forrige torsdag, hadde sentralstyret og fylkeslederne i Ap et telefonmøte. Der ble det ifølge Støre ikke uttrykt noen mistillit overfor Trond Giske – men Støre påpekte i etterkant at Giske ikke har mye å gå på.

– Ap må komme seg i kampform igjen



Ingen ville heller vise en uttalt mistillit da VG tok kontakt 30. desember.

Og så heller mot hva Jonas Gahr Støre mener bør gjøres – og hvilke anbefalinger han vil komme med på krisemøtet 2. januar.

Bergens Tidende snakket med 13 fylkesledere den 22. desember - og heller ikke da gikk noen ut med krav om at Giske måtte gå.



– Jeg vil vente til orienteringen fra Kjersti og Jonas på møtet på tirsdag før jeg rekker noen konklusjoner og tenker noe rundt det, sier leder i Aust-Agder Ap, Jon Rolf Næss, til VG.

Se hva VG-kommentator Frithjof Jacobsen mener:

– Jeg har tillit til at partileder og partisekretær nå håndterer dette, og at sentralstyret på tirsdag finner gode løsninger for veien videre. De politiske utfordringene står i kø og Arbeiderpartiet må komme seg i kampform igjen. Jeg håper vi har med hele laget i denne kampen, skriver Sverre Myrli, leder i Akershus Ap, i en tekstmelding.

Lederne i Møre og Romsdal, Finnmark, Troms og Nordland svarer alle at de har full tillit til hvordan Ap-leder Støre og partisekretær Kjersti Stenseng håndterer denne saken.

– Partiet trenger ro for å håndtere situasjonen vi nå står oppi, sier fylkesleder i Troms, Cecilie Myrseth.

Kari Tung, leder Trøndelag Ap, ønsket ikke å dele sine synspunkter på disse spørsmålene. Det ønsket heller ikke Hans-Erik Ringkjøb i Hordaland Ap, Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti eller Bjørn Egeli i Vest-Agder Ap. Fylkeslederne i Sogn og Fjordane, Vestfold, Hedmark og Telemark besvarte ikke VGs henvendelser.