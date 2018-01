Ap-topp om Giske-fratredelsen: – Ryddig

Flere Ap-topper mener det er viktig å ivareta både varslernes og Trond Giskes situasjon under behandlingen av sakene mot Giske. I dag møtes Ap-ledelsen til krisemøte.

VG forsøkte mandag kveld å kontakte alle fylkeslederne i Arbeiderpartiet, etter at partiet sendte ut en pressemelding om at Trond Giske fristilles som nestleder på ubestemt tid.

De aller fleste besvarte ikke VGs henvendelser, mens andre sier de ikke ønsker å kommentere fratredelsen nå før tirsdagens sentralstyremøte.

Tillit til ledelsen



Knut Storberget, leder i Hedmark Ap, sier han har forståelse for Giskes valg om å fratre på ubestemt tid.

–Trond har selv sagt at han tar kritikk. Fra Hedmarks side er det vårt håp at vi kan få størst mulig fokus på å bedrive politikk og få frem politiske saker, sier Storberget, som sier han har tillit til partiledelsen i behandlingen av varslingssakene.

– Og da at de først og fremst sikrer varslernes situasjon, men også, og det er viktig, at de ivaretar rettssikkerheten og god prosess for den som er beskyldt, sier Storberget.

Flere av dem VG har snakket med mandag, sier de har tillit til at ledelsen behandler saken på en god måte.

Før jul uttalte Ap-lederen seg til pressen om saken:

Støre: – Jeg har sagt fra til Trond om at han har opptrådt på en måte som er kritikkverdig

– Ryddig



RYDDIG: Leder i Rogaland Ap Stanley Wirak mener det er ryddig at Giske fritas fra nestledervervet under behandlingen av varslersakene. Foto: , Heiko Junge / NTB scanpix

Stanley Wirak, leder i Rogaland Ap, sier han forholder seg til vurderingene Støre har gjort i saken.

– Sakene må behandles på en skikkelig måte og jeg har tillit til at det blir gjort. Det er ryddig at Giske fritas vervet som nestleder under behandlingen av varslingssakene, sier Wirak.

Han mener også at det er viktig at både varslernes og Giskes rettssikkerhet ivaretas i prosessen.

Stein Erik Lauvås, leder i Østfold Ap, sier han vil avvente å kommentere saken, men at han tar avgjørelsen til etterretning.

– Så er det også slik at vi har et ansvar for å ivareta Trond på en god måte oppi det hele, skriver han i en tekstmelding.

Fylkeslederen i Sogn og Fjordane Ap sier han er overrasket.

– I denne fasen er det en påkjenning for både Giske og partiet, og da er det likevel fornuftig. Giske trenger ro med å forsone seg med det som har skjedd. Partiet må gå fremover og få avklaring for fremtiden. Dette har vært tyngende for hele partiet, sier fylkesleder Hilmar Høl til NRK.

– Klokt håndtert



Partileder Jonas Gahr Støre har hasteinnkalt sentralstyret til et ekstraordinært møte på partikontoret tirsdag. I løpet av januar skal også landsstyret – som er partiets høyeste organ mellom landsmøtene – samles til et ekstraordinært møte.

VG forsøkte også mandag kveld å få tak i alle medlemmene i Aps sentralstyre. Flere svarte at de ikke ønsket å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Det er klokt håndtert av vår ledelse og en fornuftig konklusjon av nestleder Trond Giske, slik situasjonen har blitt, skriver Else-May Botten, medlem i Aps sentralstyre i en SMS til VG mandag kveld.

LO-leder og sentralstyremedlem Hans Christian Gabrielsen sier at han ikke vil kommentere utviklingen før sentralstyret har snakket sammen tirsdag.

Kort tid etter at pressemeldingen mandag kveld, skrev Trond Giske en melding på sin Facebook-side hvor han bekreftet at han fratrer fra nestledervervet på ubestemt tid, og beklager å ha påført andre mennesker ubehag.

Giske fikk før jul en advarsel etter det Støre beskrev som rapporter fra kvinner om « ubehagelig omgang av seksuell karakter».

I Facebook-innlegget skriver han at flere varsler er grunnløse og falske:

– En grundig behandling innebærer også at jeg får legge frem min versjon. Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider. Disse har systematisk vært lekket til mediene. Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter, og spredt i sosiale medier. Dette har gjort min og andres situasjon svært vanskelig, og undergraver også tryggheten til reelle varslere, skrev han.

