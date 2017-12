Ap-rådgiver tegnet blink på bilde av Ap-topp

Aps stortingsrepresentant Leif Sande vurderer å politianmelde partiets kommunikasjonsrådgiver Anne Odden – etter at Odden la ut et bilde av Sande med en blink på brystet.

Striden i Ap når stadig nye høyder.

Nå truer den mangeårige LO-toppen og for tiden møtende vararepresentanten til Stortinget, Leif Sande, med å gå til politiet og anmelde partikollega Anne Odden.

Grunnen er at Odden, som er ansatt som kommunikasjonsrådgiver for partiets stortingsgruppe, 13. desember la ut dette bildet av ham i en intern Ap-gruppe:

Magnum 44 er en patron som brukes i revolvere og rifler. Stortings-SFO er navnet på de sosiale aktivitetene til rådgiverne i Aps stortingsgruppe, som blant annet har vært skyting på en skytebane.

– Jeg finner meg ikke i slik oppførsel fra en partikollega. Her legger altså en rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe ut et bilde på Snapchat hvor hun i realiteten oppfordrer til at jeg skal bli drept, sier Leif Sande til VG.

– Beklager på det sterkeste



På bildet har Sande fått påtegnet en blink på brystet og det står: «Fin blink for en Magnum 44 på neste Stortings-SFO». Anne Odden kommenterer saken i en sms til VG:

– Dette var en intern spøk for noen få, som jeg nå ser var en svært dårlig spøk. Det beklager jeg på det sterkeste, skriver Odden.

At hun beklager, endrer ikke det faktum at han vurderer å politianmelde. Han sier det er alvorlig om «Arbeiderpartiets rådgivere skal ha det som underholdning å ta livet av stortingsrepresentantene».

– Jeg kjenner jeg reagerer veldig sterkt på dette og jeg vil vurdere om jeg skal politianmelde henne for drapstrusler. Før jeg gjør det, vil jeg imidlertid søke råd, sier han og legger til:

– Vil vurdere om jeg skal politianmelde



ERFAREN: Leif Sande var forbundsleder i LOs oljeforbund IndustriEnergi fra 2006 til i fjor, da han satset på å komme inn på Stortinget, på Hordalands Ap-liste. Han lyktes ikke, men er vararepresentant og for tiden møtende stortingsrepresentant. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Jeg er ganske rådvill akkurat nå. Hun er altså rådgiver for den stortingsgruppen som jeg som varamedlem på Stortinget er en del av. Jeg er for tiden stortingsrepresentant, fra 11. desember til 18 januar i denne omgang, og kommer trolig igjen til å bli innkalt og å sitte i den stortingsgruppen som hun gir og skal gi råd. Det sier seg selv at det er langt over kanten, sier Sande.

Oddens overordnede i Ap, Hans Kristian Amundsen, skriver i en SMS til VG at han er enig i at dette var en dårlig spøk.

– Anne Odden har selv beklaget på det sterkeste og sier dette var en svært dårlig spøk. Det er jeg enig i, og er glad for at hun så tydelig sier seg lei for dette, skriver Amundsen.

Handlet ikke om Giske-innlegg



Sande fikk se bildet denne uken, etter at han rykket ut med et forsvar for Ap-nestleder Trond Giske i et blogginnlegg – og tolket det derfor i den sammenheng.

– Hun har altså fysisk laget en blink på skjorten min og anbefalt at jeg får en patron. Det er ikke til å tro. Jeg oppfatter det som en reaksjon på min Giske-vennlige blogg. Det er mulig Odden ikke har skjønt konsekvensene, men det kan jo være noen gale der ute som kan finne på å ta oppfordringen og gi meg en kule, sier Sande.

Men Odden presiserer torsdag kveld overfor VG at det ikke var derfor hun hadde tegnet blink. Og at hun sendte bildet 13. desember, før varsler-sakene med Giske kom opp.

– Snapen i den lukkede, interne gruppa på Snapchat ble lagt ut den 13. desember, og har ingenting med Sandes blogginnlegg om Giske å gjøre. Derimot var det en reaksjon på Sandes tidligere blogginnlegg der han gikk til angrep på vår klubbleder Ingunn Yssen, som har gjort en fantastisk jobb for oss rådgivere i tiden etter valget, skriver Odden i en sms til VG.

– Mange reagerte på Sandes uthenging av Ingunn, og min dårlige spøk må leses i dette lyset, skriver Odden.

Til det svarer Sande:

– Uansett hvor uenig man må være med meg i det synet, er det ikke grunn til å komme med drapsoppfordringer slik Odden kommer med.