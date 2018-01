Ap-ledelsen slår tilbake mot varsler-notat: – Dette er fabrikkert

Nettavisen publiserte i kveld et «internt notat» som beskriver seks av varslingssakene mot Trond Giske. Nå fastslår Aps partiledelse at dette ikke er et partidokument.

– Dokumentet er fabrikkert, sier partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

I tillegg brukes ord som «falsum» og «sykt drøyt» av andre kilder sentralt i Ap.

I Nettavisens reportasje heter det:

«Dette er ordlyden i det interne notatet i Arbeiderpartiet». Avisen kaller det også «et partidokument».

Få oversikt her: Dette er Giske-saken

I dokumentet Nettavisen refererer fra fremstilles varslene mot Giske kortfattet. Men en av varslerne reagerer kraftig på gjengivelsen:

– Dette er ikke i nærheten av hva jeg har varslet om. Det føles vondt å lese en forfalsket og sminket versjon av det jeg i fortrolighet har varslet til Arbeiderpartiet, en versjon som bagatelliserer det som har skjedd, sier varsleren til VG.

Kilder til VG: Støre har mistet tilliten til Giske

– Helt absurd

En annen varsler sier til VG:

– Dette er helt absurd. Jeg mangler ord. Mitt varsel er helt feil gjengitt.

Flere kilder påpeker overfor VG at Giske kommer vesentlig bedre ut i de seks sakene i dokumentet Nettavisen skriver om, enn i varslene som nå ligger på partiledelsens bord.

Partisekretæren uttaler seg på vegne av hele partiledelsen, altså Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik.

– Dette er et ikke et dokument utarbeidet av Arbeiderpartiet. De som har tilgang på all informasjon er partisekretær, assisterende partisekretær, partileder og advokat. Giske sitter ikke på noen dokumenter i denne saken, sier Stenseng.

Kriserådgiver om Giske-saken: Viktig at mediene ser hele mennesket

– Hva er det notatet publisert i Nettavisen da?

– Vi kjenner ikke til dette notatet. Det finnes ikke et slikt partidokument.

– Tittelen på notatet påstår at det er et «internt notat». Er det det?

– Nei, dette er ikke et internt notat.

– Dokumentet er fabrikkert og inneholder vesentlige feil, sier en kilde med god kjennskap til prosessen.

Stenseng vil ikke svare på om innholdet i varslingssakene er feilaktig fremstilt i dokumentet, og sier:

– Siden dette er konfidensiell informasjon vil jeg ikke kommentere innholdet, men tar avstand fra en slik fremstilling i mediene, sier Stenseng.

– Sykt drøyt

En annen sentral kilde sier:

– Dette er fabrikkert.

Nok en sentral kilde sier:

– Dette er sykt drøyt.

Ingen kan imidlertid svare på hvem som har utarbeidet dokumentet.

I Nettavisens reportasje heter det:

«Dette er ordlyden i det interne notatet i Arbeiderpartiet».

Etter å ha lest fremstillingen i Nettavisen, som la ut sin sak like etter klokken 18 i kveld, inviterte avisen sine lesere til å vurdere alvorligheten i Giske-saken i en egen meningsmåling.

77 prosent har til nå svart at varselsakene er «bagatellmessige» eller «mindre alvorlige» etter å ha lest innholdet i notatet.

Nettavisen: Er et sammendrag

VG har konfrontert Nettavisens nyhetsredaktør Erik Stephansen, som også har byline på saken, med det Arbeiderpartiet sier.

– Kjersti Stenseng sier til VG at dokumentet er fabrikkert?



– Nei, det tviler jeg på at hun sier. Vi har fått vite at det er galt å kalle det et internt partinotat, men har fått vite at det er et internt notat. Vi skrev først at det var et internt partinotat, men har nå endret dette til et internt notat, sier Erik Stephansen i Nettavisen.

– Har dere endret noe i saken?

– Ikke annet enn betegnelsen av notatet.

– En av varslerne sier til VG at hun ikke kjenner seg igjen i sitt eget varsel?

– Vi har fått vite at det er et sammendrag. Det er ingen detaljer som gir et verre bilde som er utelatt. Notatet gir et riktig bilde, men vi vet at det er enkelte detaljer som er utelatt.