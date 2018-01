Anniken Huitfeldt (Ap): – Det jeg trodde var hersketeknikker, ser jeg nå at var seksuell trakassering

Anniken Huitfeldt (Ap) sier hun har endret syn på hva kvinner i partiet har blitt utsatt for etter #Metoo-kampanjen, og forteller at hun har sett yngre kvinner forelske seg i eldre menn.

Anniken Huitfeldt (Ap), som leder arbeiderpartiets kvinnenettverk, sa til TV 2 Nyhetene torsdag kveld at hun har endret syn på hva kvinnene i Arbeiderpartiet har blitt utsatt for i etterkant av #MeToo-kampanjen.

– Det jeg trodde var hersketeknikker, ser jeg nå at var seksuell trakassering. Jeg har sett yngre kvinner forelske seg i eldre menn med makt, og gitt mennene beskjed om å ligge unna, fortalte Huitfeldt.

– Det handler om at en 16-åring kan være opptatt av å få oppmerksomhet fra en eldre leder. Som ung ønsker man å bli sett på som et politisk talent, og liker å få oppmerksomhet fra de med mer politisk erfaring. Da skal 26-åringen ikke utnytte situasjonen, og ta ansvaret for å sette grenser for seg selv, sier Huitfeldt til VG.

– Maktmisbruk



Hun sier til VG at hun har bedt ledere om å ikke utnytte sin egen posisjon:

– Jeg har sagt:« Du blir beundret fordi du har en lederposisjon, og det skal du ikke misbruke», sier hun.

Hun sa videre at hun ikke opplevde at det var en ukultur i partiet den gang, men at det måttes sette tydelige grenser for hvordan ledere kunne opptre.

– Jeg har blitt oppringt av flere som sier til meg i dag at «jeg var jo veldig forelsket i ham, men jeg skjønner nå, at siden han var så mye eldre – så var det maktmisbruk, sa Huitfeldt.

Fikk en hånd under genseren



– Jeg har endret syn om hva de ble utsatt for, og jeg ser nå at det er feil. Jeg har opplevd det selv også, sa Huitfeldt til TV 2.

Huitfeldt fortalte deretter om hvordan hun selv ble utsatt for seksuell trakassering under en politisk debatt:

– En deltager tok hånden si opp under genseren min mens jeg argumenterte. Den gang tenkte jeg at dette var en beinhard hersketeknikk, som jeg må stå opp mot, men i dag ser jeg at dette var seksuell trakassering, sa Huitfeldt.

Om opplevelsen sier hun ikke fortalte noen om det, og at hun tenkte at hun skulle være tøff og ikke si ifra:

– Jeg tenkte det var en hersketeknikk, og at jeg var flink som kunne argumentere videre. I dag gir jeg et helt annet råd til kvinner i partiet: Ikke lat som ingenting. Ta det opp og si ifra!

Huitfeldt sier hun har opplevd seksuell trakassering flere ganger:

– Men, da jeg sa til VG at jeg nektet å danse med menn i partiet for å få posisjoner, ble det en merkbar nedgang, sier hun.

Tidligere denne uken tok Jonas Gahr Støre avstand fra Giskes ordbruk etter et krisemøte i sentralstyret:

Oppfordrer til å varsle



I innslaget avviste Huitfeldt at hun i et møte i stortingsgruppen skal ha sagt at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper:

– Det jeg har sagt er at vi må senke terskelen for å si fra, og varsle om ugrei oppførsel. Nå skal vi verne om varslerne, som er i en sårbar situasjon. Min oppfordring er at folk må si ifra. Det som tidligere ble oppfattet som hersketeknikk og ubehagelig ser vi nå at er seksuell trakassering, sier Huitfeldt.

Huitfeldt kommenterte ikke varslene mot AP-nestleder Trond Giske i nyhetsinnslaget.

