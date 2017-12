Ap-topper advarer mot «giftig partikultur» i opprop om sextrakassering

I et opprop, signert av seks kvinnelige og en mannlig partitopp i Aps største fylkeslag, innrømmer underskriverne at de i lengre tid har «kviet» seg for å uttale seg offentlig om seksuell trakassering og #metoo-kampanjen.

Grunnen er frykt for at det internt i Ap skal bli oppfattes som om man deltar i en politisk maktkamp om lederskapet i partiet.

Advarer

Resultatet kan bli «anonyme kilder og giftig partikultur», advarer flere av de øverste tillitsvalgte i Oslo Ap.

– Jeg mener det er behov for å fjerne all tvil: Det skal være trygt å varsle om seksuell trakassering i Ap. Nå er det en tvil som ligger der. Det er noe som hefter ved Ap. Hvis jeg kan gi et lite bidrag til å endre på det, så gjør jeg gjerne det, sier leder Frode Jacobsen i Oslo Ap.

– Mistenkeliggjøres

– Grunnen til at vi gjør dette, er at det er skapt inntrykk av at de som sier ifra kan mistenkeliggjøres. Slik kan vi ikke ha det, sier kultur- og idrettsbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen.

Oppropet er skrevet under av Jacobsen og Hansen selv, samt Khamshajiny Gunaratnam, nestleder i Oslo Ap og varaordfører i Oslo, Torunn Kanutte Husvik, leder for kvinnenettverket i Oslo Ap, Tone Tellevik Dahl, eldrebyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen, nestleder i Aps bystyregruppe og Agnes Viljugrein, leder i AUF i Oslo.

I oppropet heter det blant annet:

Uheldig

«Når vi, og mange andre i partiet, har kviet oss for å mene og si noe offentlig knyttet til #metoo og Arbeiderpartiet de siste ukene er det også et uheldig utslag av en partikultur der det kjennes ubehagelig å uttale seg i media ettersom alt som sies tolkes inn i potensielle maktkamper. Det skaper grobunn for anonyme kilder og en giftig partikultur. Når vi likevel nå tar opp temaet, er det fordi vi mener det er en styrke for Arbeiderpartiet at flere deltar i debatten og sier fra at det ikke er greit at jenter og gutter som har opplevd trakassering og maktmisbruk skal kvie seg for å si fra fordi de er redde for ikke å bli trodd».

Underskriverne gir full støtte til partileder Jonas Gahr Støres uttalelser om hvordan Ap skal håndtere #metoo og seksuell trakassering.

Anniken Huitfeldt

Det var imidlertid lederen av Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, som for to uker siden i et lukket møte i Aps stortingsgruppe og på sin egen Facebook-siden, problematiserte at varslinger om seksuell trakassering også kunne bli brukt i interne maktkamper i Ap. Huitfeldt fikk sterk og klar støtte for at dette kunne være et problem av Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

I oppropet heter det:

«Vi deler partilederens syn 100 prosent. Når vi likevel føler uro er det knyttet til at det til tross for partilederens oppfordring og uttalelser er gitt et inntrykk av at jenter som vil varsle om forhold i Arbeiderpartiet må tenke seg om, og hele tiden vurdere om dette kan være knyttet til og brukes i en mulig maktkamp».

Andre motiver

Underskriverne er imidlertid forberedt på at de selv nå kan bli beskyldt for å ha helt andre motiver enn de selv hevder å ha.

«Det vi går ut med blir sikkert av mange plassert i en kontekst knyttet til en eventuell pågående eller kommende maktkamp i Arbeiderpartiet. Sånn er det ikke ment, men vi kan leve med eventuelle beskyldninger om det motsatte. Det vi ikke lever godt med er at likestillingspartiet Arbeiderpartiet har skapt usikkerhet om håndteringen av saker knyttet til seksuell trakassering og vi har et sterkt ønske om å bidra til å rette opp inntrykket. Det skal være trygt å si ifra om trakassering og maktmisbruk i Arbeiderpartiet og vi må ha en partikultur som tåler at folk sier fra», heter det i oppropet.

Ulmer

– At det ulmer, sier noe om partikulturen. Det er ikke de med sentrale verv som sier ifra. Jeg tror Ap er tjent med at vi som har høye tillitsverv også sier fra om dette, og at vi har en partikultur hvor vi tør å ta opp ting i mediene med fullt navn, selv om det kan være vanskelig og ubehagelig, sier Jacobsen.

– I oppropet så bruker dere ordet «giftig» om partikulturen. Hva mener dere med dette?

– Det er vanskelig å ta opp ting. Selv noe som det burde være enkelt å være tydelig på, nemlig #metoo blir vanskelig. Bare det at vi har vegret oss for å sende dette oppropet, er et sykdomstegn, sier han.

– Mener dere det var klokt av Anniken Huitfeldt og Kjersti Stenseng å koble varsling om trakassering i Ap til maktkamper?

Skummelt

– Det jeg reagerer på er at et så viktig tema som dette, der det burde være enkelt for Ap å håndtere på en god og ryddig måte, nå blir puttet inn i mistenkeliggjøring og spørsmål om hva man vil oppnå. Når det har blitt sånn at vi må tenke oss om to ganger på hva det er greit å si, så er det skummelt. Da er vi på vei i feil retning, sier Rina Mariann Hansen, før Jacobsen legger til:

– I Ap er det vanskelig å snakke om noe det ikke skal være vanskelig å snakke om! Jeg skulle ønske vi hadde sluppet å si dette til VG. Men det er min vurdering at jeg tror dette er bra for Ap, at vi gir et lite bidrag til å fjerne tvilen. Det skal være trygt å varsle om trakassering og maktovergrep i Arbeiderpartiet. Og forhåpentligvis når gjør det under navn og bilde, så er det fordi vi ønsker en åpen og trygg partikultur, sier han.

– Det er et poeng, det er fortsatt mange anonyme kilder og sånn, derfor er det viktig for oss å gjøre dette med fullt navn og rak rygg, skyter Rina Mariann Hansen inn.

– Hva slags reaksjoner venter dere?

– Jeg tror mange i Ap vil synes det er bra og vil være glad for dette. Jeg er ikke sikker på om alle tør å gi uttrykk for det. Jeg håper partiledelsen tar dette positivt, sier Jacobsen.

– Hvorfor skulle noen ikke tørre å støtte dette eller gi uttrykk for det?

– Fordi man kan bli sett på som at man støtter noe annet enn det dette handler om. Og fordi vi har en partikultur som kan gjøre det vanskelig å ta opp ubehagelige ting. Jeg ønsker å bidra til å endre det. Noen kan selvsagt mene jeg er en naiv idiot, men da får de mene det. Derfor er jeg veldig nøye på å si hva det handler om, og der kan ikke Arbeiderpartiet trå feil, og det er ingen grunn til å dra det noe lengre enn det, sier Frode Jacobsen.