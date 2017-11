– Jeg kjenner omtrent ingen blinde kvinner og menn som ikke kjenner noen som har blitt voldtatt, sier Anita Mariel Edvardsen.

Fakta om vold og seksuelle overgrep mot funksjonshemmede: * Ifølge en rapport fra Likestillings og diskrimineringsforbudet (LDO) til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2015, blir funksjonshemmede i større grad rammet av vold, seksuell vold og overgrep enn resten av befolkningen. * Dette støttes også i en annen rapport publisert av NOVA i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i 2016. * Tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2015, viser også at én av ti med nedsatt funksjonsevne sier de har vært utsatt for vold eller trusler, mens det kun er fire prosent i befolkningen generelt. * I en annen rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) fra 2010, slås det fast at kvinner med en funksjonshemning er fire ganger så utsatt for å oppleve vold enn andre kvinner. Det påpekes også at det finnes lite forskning på møtet mellom funksjonshemmede kvinner og politiet og domstolene. I tillegg påpekes det at gjerningspersonene i slike saker gjennomgående får mildere straff.

40-åringen er født svaksynt, og ble helt blind da hun var 19 år gammel.

En februar-kveld for en del år siden satt hun hjemme i leiligheten på Etterstad i Oslo. Sammen med henne satt en mann hun hadde kommet i kontakt med over en pratelinje. Etter mange timers samtale gikk hun med på å la ham besøke henne.

– I begynnelsen fulgte han alle premissene jeg hadde satt. Han ga meg ikke en klem en gang uten først å spørre meg om lov. I ettertid har jeg skjønt at han gjorde alt han kunne for at jeg ikke skulle være forberedt på det som kom, sier hun til VG.

– Skjønte at han kunne drepe meg

Midt i samtalen skal mannen ha løftet henne opp og båret henne mot soverommet.

– Det skjedde helt ut av det blå. Han var fysisk hardhendt. Jeg strittet imot lenge. Så kjente jeg plutselig at han hadde noe hardt i lomma:

– Jeg visste ikke hva det var og det slo meg at han kunne ha en kniv, og at han faktisk kunne drepe meg. Da ga jeg helt fullstendig opp, forteller hun.

Mannen forlot leiligheten. Edvardsen tenkte at hun burde gjøre noe, men inntrykkene ble for sterke og hun gikk inn en slags transe. Hun ble liggende i sengen i nesten 14 timer, og kom til seg selv da det kalde vannet traff kroppen hennes i dusjen.

– Jeg husker ikke at jeg gikk inn i dusjen. Da jeg sto der tenkte jeg bare at det var for sent, for da hadde jeg vasket bort alle bevis unntatt sårene og blåmerkene jeg hadde flere steder på kroppen, sier hun.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med den aktuelle mannen.

– Vi må få snudd situasjonen

Ny forskning viser at nesten dobbelt så mange blinde og svaksynte kvinner opplever seksuelle overgrep som kvinner i resten av befolkningen. – Vi må få endret situasjonen så raskt som mulig, sier stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) til VG.

Regjeringen har nylig foreslått 54 millioner kroner til opptrappingsplanen mot vold og overgrep i 2018. Justisminister Per-Willy Amundsen understreker overfor VG at også funksjonshemmede vil bli tatt hensyn til i denne planen. I tillegg viderefører de 530 millioner fra det tidligere arbeidet med opptrappingsplanen.

I sterk kontrast går Arbeiderpartiet inn for drøye 718 millioner kroner til feltet i sitt alternative statsbudsjett.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er enig med Henriksen i at noe må gjøres, og mener voldtektsmottakene bør kunne komme hjem til den utsatte etter et overgrep.

VIL STYRKE POLITIET: Leder i partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, mener politiutdanningen bør inkludere forelesninger hvor mennesker med ulike funksjonshemninger deler kunnskap om sitt møte med politiet. Han mener det også bør vurderes om politiet skal la blinde ha mulighet til å plukke ut gjerningspersonen via stemmeprøve. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

– Det kan være vanskelig for en blind person å sette seg i en taxi med en fremmed mann for å kjøre til et mottak etter å ha opplevd et overgrep, sier han til VG.

Som en del av fjorårets statsbudsjett utarbeidet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) et pilotprosjekt for utprøving av modellen TryggEst. Målgruppen er risikoutsatte voksne over 18 år. Regjeringen har satt av fem millioner kroner til prosjektet, som settes i gang i år.

– Hvis dette er et tiltak som fungerer vil det være naturlig for oss å øke satsingen på et sånt type prosjekt, sier Tone Wilhelmsen Trøen (H), leder i stortingets Familie- og kulturkomité, til VG.