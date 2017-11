Ap og KrF krever avklaring fra Jensen om SSB-bråket

– Politisk ledelse i departementet kan ikke påvirke SSBs faglige troverdighet med press i enkeltsaker, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Nå krever både han og Ap-nestleder Trond Giske svar fra finansminister Siv Jensen, som fredag sa at hun ikke har tillit til Statistisk sentralbyrå-sjef Christine Meyer. Meyer la på sin side skylden på Jensen og Finansdepartementet, og hevdet seg utsatt for press.

– Meyer og Siv Jensen har to helt forskjellige fortellinger om hva som har skjedd. At det har skåret seg helt mellom finansministeren og SSB-lederen er en kritisk situasjon som etterlater noen store spørsmål, sier Giske til VG.

Fredag kveld fortalte kilder til VG at Meyer forhandlet om betingelsene for å gå av som administrerende direktør i SSB sammen med sin advokat Dag Steinfeldt helt frem til torsdag midnatt.

Meyer er enig med departementet om at hun skal fratre så fort som mulig, men at det gjenstår å oppnå enighet om andre omstendigheter rundt avgangen.

– Kan ikke blande seg i enkeltprosjekter



Trond Giske mener Siv Jensen er nødt til å oppklare hva som egentlig har skjedd, og hvordan SSB-saken kunne bli så polarisert som den har blitt.

Derfor stiller han spørsmål ved om styringen av reformen og dialogen mellom Meyer og Jensen har foregått på en riktig måte.

– Siv Jensen har vært fullt klar over at omorganiseringen har foregått, men det er først nå at hun har grepet inn. Spørsmålet blir da om det er på grunn av innvandrerregnskapet: I så fall er det i strid med SSBs uavhengighet, sier han.

– Finansministeren kan ikke begynne å blande seg inn i enkelte forskningsprosjekter.

Meyer uttalte nemlig på sin pressekonferanse tidligere fredag at hun følte at SSB hadde blitt presset på innvandringsfeltet, etter at en forsker mente ledelsen hadde trenert en kontroversiell innvandringsrapport

– Jeg er bekymret for SSBs uavhengighet, sa hun.

Giske understreker at Arbeiderpartiet har vært skeptiske til omorganiseringen i lang tid, fordi de mener den vil svekke SSBs rolle.

– Men vi har ikke fått gehør fra Siv Jensen, før hun nå plutselig er i full konflikt med SSB-direktøren.

Spør seg om SSBs uavhengighet er ivaretatt

Krfs leder Knut Arild Hareide ba ifølge NTB Siv Jensen om å bekrefte at SSBs uavhengighet ikke var satt på spill tidligere fredag. Det mener han ikke at hun har gjort tydelig nok.

– SSB skal og må være en uavhengig faglig institusjon. Politisk ledelse i departementet kan ikke påvirke SSBs faglige troverdighet med press i enkeltsaker for å påvirke en politisk agenda.

Nå krever han derfor at finansministeren må klargjøre at det ikke har vært politisk press på SSB i innvandrings-saken.

– SSBs uavhengighet er helt avgjørende. Den må ivaretas. Etter SSB-sjefens redegjørelse finner jeg grunn til å spørre finansministeren om denne uavhengigheten er ivaretatt i denne prosessen, sier han til VG.

Mener Siv Jensen må svare på Meyers spørsmål

Christine Meyer skulle møte Siv Jensen fredag, men dette ble det ikke noe av fordi Meyer ikke fikk ha med seg en advokat. Venstres Sveinung Rotevatn er ikke overrasket over at Meyer ønsket å ha med en advokat på møtet.

– Når du får beskjed dagen før om at finansministeren ikke har tillit til deg, og du også ser det på Dagsrevyen, da har jeg forståelse for at hun vil ha med advokat, sier han.

Han understreker likevel at han ikke vil fordele skyld, men at han mener Jensen og Meyer må sette seg ned og snakke sammen i stedet for å holde konkurrerende pressekonferanser.

– Det var ganske mange påstander som ble hengende i luften etter pressekonferansen til SSB-direktøren, som Siv Jensen ikke svarer på. Det er det viktig at hun gjør, sier han og utdyper:

– Dette med at Meyer sier det har vært et politisk press rundt publisering av rapporter, det mener jeg at finansministeren må svare på.

– Uvanlig prosess

Rotevatn mener det er synd at situasjonen har eskalert slik den har, og at det har oppstått så mye konflikt rundt et så viktig uavhengig organ som SSB.

– Det er ikke tvil om at dette er et kjempeproblem både for Siv Jensen og Christine Meyer. Dette er ikke bra, sier Venstres Sveinung Rotevatn om konflikten.

Han mener også at dette er en svært uvanlig situasjon, og en uvanlig prosess.

– Det er uvanlig at en statsråd har står og sier at de ikke har tillit til en direktør i en offentlig etat på den måten. Når vedkommende er utnevnt av Kongen i statsråd, gjør det enda mer spesielt.

Fordi SSB er en uavhengig etat, og Meyer er utnevnt av Kongen i statsråd, er hun nemlig ikke avhengig av finansministerens tillit.

– Men det er jo en fordel at hun har det. Hvis hun selv ikke ønsker å søke avskjed nå, er spørsmålet om Siv Jensen vil prøve å tvinge henne til å gå av. Det ser jeg for meg at er ganske vanskelig.

Skeptisk gjennom hele prosessen

På spørsmål om Siv Jensen har vært tydelig nok på sin skepsis til omorganiseringsprosessene tidligere, sier kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, Therese Riiser Wålen, i en uttalelse til VG at «Finansdepartementet har vært tydelig til dette gjennom hele prosessen».

Ifølge departementet er denne skepsisen altså ikke noe som har dukket opp i kjølvannet av den mye omtalte innvandringsrapporten.

Finansminister Siv Jensen publiserte en redegjørelse på Finansdepartementets sider etter det avlyste møtet mellom de to partene fredag. Der kommer det frem at departementet gjennom hele prosessen har bedt ledelsen i SSB ta hensyn til at det er satt ned et utvalg som skal vurdere statistikkloven. De har også gjentatte ganger advart mot å foreta større endringer på områdene som omfattes av utvalget.

Jensen redegjør også for hvorfor hun ikke lenger har tillit til SSB-sjefen, og opplyser at dette bunner i de planlagte endringene i forskningsavdelingen, og at Meyer gjennom denne prosessen ikke har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen, og at hun heller ikke har klart å bevare denne tilliten til Jensen som finansminister.

Hun peker også på at det er hennes ansvar som øverste leder å sørge for at tilliten til SSB gjenopprettes, ikke minst av hensynet til de mange ansatte.

Videre sier Jensen at byrået er en viktig institusjon i det norske samfunnet og at uroen og bekymringene som har oppstått må ryddes av veien, og omdømmet og troverdigheten må bygges opp igjen.