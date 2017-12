Nazistene drepte Charles (10) og Fanny (6) – dette er det siste bildet av dem

Bildet viser Charles og Fanny i bursdagselskap med vennene sine sommeren 1939. Tre år senere blir de drept fordi de er jøder.

Frem til nå har det ikke eksistert noen bilder av søsknene Charles og Fanny Ganz i bildesamlingene over krigens ofre i Norge.

Men nå har Rolf Skarning (84) fra Oslo funnet frem det unike bildet fra familiens fotoalbum.

– Jeg leste saken i VG om de norske jødene som ble drept i Auschwitz 1. desember 1942. Jeg stanset ved navnene Charles og Fanny Ganz. Det fantes ikke engang bilder av dem. Det var som om de aldri hadde levd. Da holdt jeg på å begynne å grine. De var vennene mine, sier Skarning.

BURSDAG: Ubekymret bursdagfeiring 21. juni 1939. Navnene Rolf Skarning husker, er fra venstre: Charles Ganz, ukjent, Rolf Skarning selv (delvis i skyggen), Fanny Ganz, Toppen Skarning med Nils Skarning på fanget, ukjent. Foto: ROALD FRIDTJOF SKARNING

Ikke begrep om jøder



Han ble kjent med Charles og Fanny etter at familien flyttet til Sinsen utenfor Oslo i 1939.

– Vi hadde ikke noe begrep om at de var jøder. Jeg kan ikke huske at mor eller far snakket noe om det heller. De var barn, akkurat som oss. Jeg husker dem som blide og glade barn. Vi lekte gjemsel, sisten, bro bro brille og «kappe land».

DREPT: Charles Ganz. Foto: ROALD FRIDTJOF SKARNING

Etter at krigen brøt ut, skaffet familien Skarning seg «villagris», høns og kaniner. Barna måtte hjelpe til mer hjemme, og det ble mindre tid til lek.

– Plutselig en dag var Charles og Fanny bare borte, forteller Skarning.

– Hva fikk dere høre?

– Jeg tror mor sa at de hadde reist til Tyskland. Det sa oss egentlig ingen ting. Jeg kan heller ikke huske at vi fikk vite noe på skolen.

– Når skjønte du hva som hadde skjedd med dem?

– Jeg tror det gikk gradvis opp for meg etter krigen. I 1947–1948 ble det gitt ut mange bøker om krigen, som jeg leste. Vi snakket aldri noe om det i familien, men jeg husker det ble reist en minnestein. Og da jeg etter hvert forsto hva som hadde skjedd med dem, var det jo så fælt at man orker nesten ikke tenke på det.

Far slapp unna



Charles og Fanny Ganz var født og oppvokst i Norge. Moren Lea var også født i Norge. Faren Markus Israel var utvandret fra Litauen.

– Faren var fiskehandler, husker Rolf Skarning.

26. oktober 1942 ble mannlige jøder i Norge arrestert. Men familiefar Ganz hadde flaks.

– Han var ikke hjemme. Han var ute med bilen og solgte fisk, forteller Skarning.

Faren greide å flykte til Sverige. I det svenske Kjesäter-arkivet er Markus Israel Ganz registrert ankommet landet 3. november, sammen med to brødre.

DREPT: Fanny Ganz. Foto: ROALD FRIDTJOF SKARNING

Hvorfor flyktet ikke resten av familien? Faglig leder Mats Tangestuen ved Jødisk museum i Oslo forteller at mange stiller slike spørsmål i dag.

– Men på den tiden var det rett og slett utenfor de flestes fantasi at noen skulle drepe kvinner og barn, sier Tangestuen.

De tyske okkupantene vedtok også lover om at resten av slekten kunne få represalier hvis noen rømte.

– På den måten «låste» man hele familier, sier Tangestuen.

I dag vet vi hvordan det gikk.

26. november 1942 ble resten av familien Ganz pågrepet og fraktet ut av landet. Sent om kvelden 1. desember ankom de Auschwitz. Charles og Fanny, mor Lea, tante Bertha, morfar Hans Lauritz og minst 340 andre norske jøder ble drept samme kveld.

– Det som gjør mest inntrykk på meg, er at de antakelig ikke visste noen ting, sier Rolf Skarning.

– De ble fraktet med «Donau», så med jernbane, og kjørt rett i gasskammeret. Det er så rått.

LEGITIMASJON: Myndighetenes gjenpart av mor Lea Ganz' legitimasjonskort, tydelig stemplet «J» for jøde. Foto: JØDISK MUSEUM OSLO

