Historisk funn: Tungtvannskjelleren på Rjukan funnet intakt

Tungtvannskjelleren, målet for tungtvannsoperasjonen mot kraftanlegget på Vemork i 1943, er gravd fram av arkeologer.

I februar 1943 gjennomførte norske motstandsmenn tungtvannsoperasjonen mot kraftanlegget på Vemork på Rjukan. Operasjonen var et ledd i serien av militære aksjoner mot Norsk Hydros anlegg på Rjukan som har fått tilnavnet tungtvannsoperasjonen.

Nå har arkeologer gravd fram kjelleren som var målet for operasjonen, skriver Rjukan Arbeiderblad. Gravearbeidet startet for tre uker siden, og torsdag kom gjennombruddet.

– Vi har vært på jakt etter dette kjellerrommet, som var målet for operasjonen. Gjennom skriftlige kart har vi visst omtrentlig hvor det er, og i går klarte vi å komme oss ned dit. Vi fant et vindu, og inn gjennom det så vi et intakt rom. Det er naborommet til det vi ser som er rommet selve operasjonen skjedde i, sier arkeolog Sindre Arnkværn til VG.

VINDU: Dette synet møtte arkeologer på torsdag. Foto: Ingelinn Kårvand , NIA

Venter til neste uke



Hydronfabrikken ble sprengt og revet i 1977. I motsetning til hva man tidligere har trodd, viser det seg altså nå at tungtvannskjelleren har klart seg.

Selv om arkeologene foreløpig bare har funnet rommet ved siden av, er etter alle solemerker også rommet som var målet for operasjonen, intakt. Arkeologene må imidlertid vente til neste uke før de kan ta seg inn i naborommet.

– Vi må få bort de resterende sprengte massene av hensyn til sikkerheten. Da sikrer vi oss mest mulig. Vi må ha minst mulig vekt på taket så det ikke raser, sier Arnkværn.

Prosjektet utgravingen er en del av, blir kalt «Jakten på tungtvannskjelleren».

HISTORISK: Inn gjennom et vindu kan arkeologer se inn i rommet ved siden av tungtvannskjelleren. Foto: Ingelinn Kårvand , NIA

Formålet er ifølge Norsk industriarbeidermuseum at dette skal «bli et unikt kulturminne som Norsk industriarbeidermuseum skal bruke i sitt arbeide med å formidle krigs- og industrihistorie til dagens og framtidens generasjoner».

– Rett og slett spennende



Telemark fylkeskommune rullet i gang prosjektet, men det ble formelt overlevert til Norsk industriarbeidermusem i mars.

Direktør ved museet, Runar Lia, er strålende fornøyd med funnet.

– Vi hadde opprinnelig trodd vi skulle finne gulvet og bakveggen så vi kunne legge et nytt museum der. Men nå ser det ut til at vi har funnet tungtvannskjelleren intakt, sier han og legger til:

– Det er rett og slett veldig spennende. Vi hadde et håp om det, men hadde ikke trodd det.