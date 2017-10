Alpinlandslagets offisielle plagg prydes av nazitilknyttede symboler

Strikkefirma trekker oppskriften for alpinlandslagets strikkegenser på grunn av naziassosiasjoner.

Hvis noen av de norske alpinutøverne vinner medaljer under neste vinter-OL, kan de innta pallen med gensere som prydes av symboler som har blitt brukt blant annet under den nylige nazidemonstrasjonen i Göteborg.

Dette er Tyr-runen og Leben-runen – Tyr-runen ble tatt i bruk av SS-divisjonen «30. januar» under andre verdenskrig. – Den ble også brukt som symbol for SAs Reichsführerschule som skulle trene opp den nye generasjonen av nazistbevegelsen. – Den er tilknyttet Tyr, som er en krigsgud i norrøn mytologi. – Runen ble brukt på faner og logoer under både nazidemonstrasjonen i Kristiansand og i Gøteborg av Den nordiske motstandsbevegelsen. – Leben-runen ble brukt av kvinnelige SS-soldater i Lebensborn, som støttet «rasemessige, biologiske og arvelig verdifulle famillier». – Tyr og Leben er bokstaver i futharken, som er en betegnelse på den første runerekken.

Genserne, som er represenstasjonsplagg for det norske alpinlandslaget for sesongen 2017/18, bærer nemlig blant annet Tyr-runen og Leben-runen, som ble brukt av nazistene under andre verdenskrig og senere av nynazister. Tyr-runen brukes også i logoen til den Nordiske motstandsbevegelsen, som demonstrerte i Kristiansand i sommer.

Det er firmaet Dale of Norway som har produsert genseren.

Trakk strikkeoppskrift



Firmaet House of Yarn, som blant annet selger strikkeoppskrifter, har besluttet å trekke oppskriftene med symbolene som brukes i representasjonsplaggene fra markedet.

Det bekrefter Margaretha Finseth, design- og brandmanager i House of Yarn, overfor VG.

– Vi trakk strikkeoppskriftene fra markedet med fanene fra nazidemonstrasjonen i Kristiansand friskt i minne. Det er stadig mer oppmerksomhet rettet mot nazidemonstrasjoner, og vi ønsker ikke å fronte et design som kan bli tatt til inntekt for slik virksomhet, sier hun.

House of Yarn er Nordens største leverandør av garn til håndstrikk. De eier blant annet Dale Garn, som helt fra 1956 har utviklet strikkemønstre til de offisielle representasjonsplaggene til Norges skiforbund.

Det er Dale of Norway som designer og leverer industristrikk av disse plaggene, mens Dale Garn har garn og oppskrifter til håndstrikking.

Finseth sier hun er klar over motargumenter som går ut på at nazistene ikke skal ta over kulturarven vår, men trekker fram at med den tilspissede situasjonen som er i dag, har dette en svært negativ symbolverdi.

– Det er helt uaktuelt for oss å assosieres med, og kanskje til og med bli tatt til inntekt for, denne typen holdninger og symboler, sier hun.

PRESENTASJON: Alpinlandslaget med Nina Løseth, t.v.. Aleksander Aamodt Kilde, Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen og Ragnhild Mowinckel under presententasjonen av OL-genseren Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Burde ikke vært på genserne



Førsteamanuensis Terje Spurkland ved Universitetet i Oslo peker på at noen av disse tegnene er nazitegn, i den forstand at de ble misbrukt av nazistene under krigen.

– Nynazistene har tatt etter dette. Det gjelder særlig den såkalte tyr-runen. Hvis du ser på bilder fra den siste nazidemonstrasjonen fra Göteborg, ser du denne overalt, sier Spurkland, som er ekspert på runer, til VG.

Han mener Dale of Norway burde ha forhørt seg med noen som har ekspertise på området.

– Disse runetegnene burde ikke vært på genserne. Nazistene brukte dem på en uhistorisk måte, og i dag blir dette assosiert med nazismen, slår Spurkland fast.

– Uenig i at de skal få eierskap



Sjef for Dale of Norway, Hilde Midthjell, sier til VG at de ikke tenkte på at runetegnene på genserne kunne knyttes til nynazister før de ble produsert.

BARE EN RUNE: Hilde Midthjell mener ikke nazistene skal kunne få ha eierskap til historiske symboler knyttet opp mot Norge. Foto: Janne Møller-hansen , VG

– Det er bare bruk av runetegn, som er et gammelt skriftspråk brukt i århundrer blant annet under Vikingtiden. Runen det henvises til er kun en pil og står for bokstaven T. De er brukt i alpin-genserne som symboler fra Vikingtiden, fordi alpinlandslaget kaller seg «Attacking vikings», sier hun.

– Runetegn brukes av vikingmuseer og annet knyttet til vikingtiden i en rekke mange sammenhenger, og en pil er et helt vanlig brukt tegn.

Midthjell sier de har tatt kontakt med Skiforbundet om saken.

– Vi ble enige om at vi ikke bryr oss om det. Nazistene har brukt en rekke runetegn og andre historiske symboler, nordiske helter og til og med de nordiske flaggene. De har ikke eierskap til historiske symboler knyttet opp mot Norge. Vi har brukt disse flere ganger tidligere uten at noen har reagert, sier hun.

– Ville dere fortsatt produsert genserne dersom dere hadde vært klare over assosiasjonene det kunne gi på forhånd?

– Det vet jeg ikke, det blir et teoretisk spørsmål, sier Midthjell.

Kommunikasjonssjef Espen Graff i Skiforbundet opplyser VG om at forbundet er informert av Dale of Norway, og forholder seg til de vurderingene de har gjort i forbindelse med situasjonen.

– Vil dette få noen konsekvens for deres bruk av genserne?

– Det har ikke vært noe tema fra vår side, vi forholder oss til de vurderingene som Dale gjør.