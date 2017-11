Aktor vil ha 15 års fengsel for machetedrap

Aktor la ned påstand om 15 års fengsel for den 39 år gamle mannen som i Elverum i desember i fjor drepte en kamerat med machete.

Tiltalte brukte en rundt 50 centimeter lang machete som han hadde laget selv. Den avdøde ble truffet minst 29 ganger i hodet, halsen og armene, melder NRK.

– Dette var et angrep ut av det blå. Avdøde var med kompisen sin, skulle hjem og plutselig ble han angrepet av den samme kompisen, sa statsadvokat Jo Christian Jordet i Sør-Østerdal tingrett. Han mente at det ikke var noen tvil om at tiltalte hadde til hensikt å drepe.

– Tiltalte forklarte at han var andpusten og nesten ikke klarte å løfte hånden etterpå. Man bruker ikke slik kraft, hvis ikke målet er å drepe, slo Jordet fast.

I påstanden om 15 års fengsel er det tatt hensyn til at 39-åringen har tilstått å ha drept kompisen, men har sagt at han ikke husker noe fra selve drapshandlingen. De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at han er strafferettslig tilregnelig.

Tidligere venn: Tiltalte samlet på sverd og sabler

Forsvareren til mannen skal legge fram sin påstand senere onsdag.