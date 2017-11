Aftenposten: 487 kvinnelige skuespillere tar et oppgjør mot sex-trakassering og overgrep

Norsk film -og teaterbransje tar til orde mot det de beskriver som en sexistisk ukultur, skriver Aftenposten. – Nå håper vi trollet kan sprekke, sier Norsk Filmforbund

Tusenvis av kvinner har brukt emneknaggen #metoo de siste ukene, nå tar 487 norske, kvinnelige skuespillere et oppgjør med en seksuell ukultur i norsk tv, film og teater med oppropet#stilleforopptak, skriver Aftenposten.

Vil kartlegge volumet

– Jeg synes det er kjempebra at dette kommer opp i lyset, slik at trollet kan sprekke. Nå sitter vi som representerer det organiserte arbeidslivet innen film og TV, og jobber frem etiske retningslinjer for bransjen og forbereder en større undersøkelse for å kartlegge volumet av dette, sier Filmforbundets leder Sverre Pedersen til VG.

– Hvorfor har ikke dette omfanget kommet frem før nå, tror du?

– I en prosjektbasert bransje er risikoen stor ved å stå frem, fordi man er livredd for å ikke få mulighet til neste jobb. I mine 12 år som forbundsleder har jeg hatt en jevn strøm av saker, i flere tilfeller har vi anbefalt å anmelde – men det er ingen som har gjort det.

– Hvorfor har ikke dere i forbundet anmeldt?

– Det har aldri kommet voldtektsaker på mitt bord. Det har vært helt klar uakseptabel atferd, enten verbalt eller ved fysisk berøring, men jeg har ikke fått noen så grove overgrep at jeg har vært nødt til å gå videre med en politianmeldelse, forteller Pedersen.

Han forteller at sanksjonsmulighetene er mange, men at det først og fremst kommer an på hva det enkelte medlemmet vil.

«Han trykket det harde kjønnet sitt mellom beina mine»

Gjennom 40 selvopplevde historier beskriver kvinnene gjennom Aftenposten hendelser som har skjedd på jobb:

«Opptaket varte i seks dager. Den første dagen filmer vi en scene der jeg måtte være i fysisk nærhet av min mannlige motspiller. Jeg kjente penisen hans gå fra slapp tilstand til total ereksjon. Han brukte kneet mitt til å tilfredsstille seg selv under opptak.»

«Han trykker det harde kjønnet sitt mellom beina mine. Det føltes som å bli voldtatt kveld etter kveld».

«Vi er i et stort institusjonsteater. Jeg, relativt nyutdannet, og mannlig kollega, 10 år eldre, spiller ledende roller. Tidlig i prosessen forteller han meg at jeg er «digg», «deilig» og så videre. Kommentarene og tafsingen eskalerer gjennom prøvetiden.

«En gang sto han bak meg og trykket seg helt inntil meg, med det som var en veldig tydelig erigert penis. Han hvisket at han ville vise meg den virkelige kuken sin. Jeg gikk direkte til tillitsvalgt for produksjonen og ba om å få snakke med produsentene. I et møte med sa de bare: «Å nei, ikke enda en gang. Ta det med ro. Vi skal snakke med ham igjen».

«Jeg ble headhuntet til å være med en kjent norsk komiker på turné. Han startet tidlig med seksuelle tilnærmelser, tok meg på låret og sa at han hadde drømt om å knulle meg. En gang rett før vi gikk på scenen sa han: «En dag skal jeg knulle deg». Jeg avviste ham alltid, tok det opp med ham under fire øyne og ba ham pent om å slutte, noe han gjorde i en periode. På en jobbreise utenlands tilbød han meg mer og mer å drikke. Jeg var sliten etter showet og ble fort full. Jeg stolte på ham og sa «nå må du passe på meg». Han skulle følge meg til rommet mitt, men tok meg med til sitt rom. Jeg klarte ikke å stå oppreist. Han kledde av meg og kysset meg. Jeg kastet opp, han befølte meg og fikk utløsning på magen min. Jeg sa bare «nei».

VIKTIG: Forbundslederen for norske filmregissører synes initiativet er viktig, og er glad for at historiene er anonyme. Foto: Norsk filmforbund

– Vil ikke henge ut noen

– Vårt mål med dette oppropet er ikke å henge ut eller navngi enkeltindivider. Hvem som har gjort hva er ikke poenget. Det viktige er å komme ukulturen til livs. For å komme dit, må vi begynne å snakke om det som skjer, skriver kvinnene i Aftenposten. De opplyser at historiene kommer fra etablerte og ferske kvinnelige skuespillere, og har utspilt seg på filmsett, på teatre, i castingsituasjoner, lydinnspillinger og i det sosiale miljøet rundt norsk underholdningsbransje.

– Vi krever at alle i film og teaterbransjen tar ansvar for holdningene sine, oppførselen sin og sjargongen sin, og at det skapes en kultur der normen er å si fra, ikke holde kjeft, når man blir vitne til seksuelle krenkelser og maktmisbruk, skriver kvinnene i avisen.

Forbundsleder for norske filmregissører Marianne Kleven, mener det er helt uakseptabelt og forkastelig at ledere ikke har tatt beskjeder om seksuell trakassering på alvor.

– Jeg er også glad for at vi ikke har svenske tilstander der vi begynner å kaste ut navn. Det er viktig å håndtere dette på en ordentlig måte i forbundet. Vi har oppfordret alle medlemmer til å melde fra hos oss. Vår bransje er uregulert med mange gråsoner og smutthull, så det er viktig å sette lys på dette, sier Kleven til VG.