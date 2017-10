Tidligere riksadvokat ber om stans i Afghanistan-returene

Georg Fredrik Rieber-Mohn kritiserer Norges Afghanistan-politikk og ber om en midlertidig stans i returene.

Den tidligere riksadvokaten og høyesterettsdommeren har nå bestemt seg for å kaste seg inn i debatten om de afghanske ungdommene som må ut av Norge i høst. I et innlegg i tirsdagens VG tar han et skarpt oppgjør med Norges returpraksis til Afghanistan.

– Det vil være i samsvar med grunnleggende rettstenkning at den tvil som gjør seg gjeldende om hvorvidt disse unge går forfølgelse og kanskje død i møte, må lede til en øyeblikkelig stans i returene. Tvilen må med andre ord komme den svake part til gode, skriver Rieber-Mohn.

SV har foreslått en midlertidig stans i returene til Afghanistan, med støtte fra MDG og Rødt. Men regjeringen ønsker ingen returstans, og Ap har stilt seg skeptiske til forslaget. Rieber-Mohn er blant dem som nå argumenterer for returstans.

– Jeg er sterkt urolig over disse ungdommenes skjebne. Hovedbudskapet mitt er at den praksisen som nå føres er unødig firkantet, uten nevneverdige individuelle vurderinger. Det gjør meg urolig på vegne av disse ungdommene, sier den tidligere riksadvokaten til VG.



Fikk du med deg? Rapport slakter UDI saksbehandling på asylbarn

– Har mulighet til å redde noen



Engasjementet kommer av at han selv har blitt kjent med et såkalt oktoberbarn, en av de afghanske ungdommene med midlertidig opphold som UDI har vedtatt at må ut i høst.

VG møtte i forrige uke opptil 20 ungdommer i Paris som hadde hatt opphold i Norge til de fylte 18 år – men nå bodde på gaten:

– Mitt budskap er at vi ikke behøver å fortsette denne ulykkelige ferden vi har begynt på. Vi har allerede sendt mange tilbake. Nå har vi muligheten – ved rask inngripen – til å hindre eller i alle fall vurdere annerledes de som fyller 18 år og skal ut før jul. – Vi har mulighet til å redde noen fra en uviss og uhyggelig skjebne, sier Rieber-Mohn.

Regjeringen kontrer med at det er viktig at dem som har fått avslag reiser hjem.



I høst fyller 130 afghanske mindreårige 18 år – og da har UDI vedtatt at de må ut. Flere av dem har allerede flyktet fra Norge til Paris før 18-årsdagen. Ifølge UDI har de afghanske ungdommene et beksyttelsesbehov i Norge.



«Det er mange interessegrupper og aktivister som nå ønsker å legge press på politikerne for å stanse returer», skriver statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justisdepartementet i en e-post til VG.



Les hele innlegget: Det er tid for besinnelse

«Blir felt av historiens dom»



«Faktum er at andre europeiske land kommer til Norge for å lære hvordan man skal få på plass returer og sikre at de med avslag reiser hjem. Det er helt grunnleggende at personer som har fått avslag reiser hjem, slik at vi får hjulpet dem som faktisk trenger beskyttelse. Det er utlendingsmyndighetene som har best grunnlag for å vurdere disse sakene, og som sitter med best fagkompetanse», skriver Justisdepartementet.

I sin kritikk skriver Rieber-Mohn at han tror at norske myndigheter «blir felt av historiens dom», hvis Norge ikke snur.

– Det er ikke jusen som er det viktigste for meg her. Jeg opptrer som en privatperson som ser det er nødvendig med et politisk initiativ. Jeg tror alvorlig talt at denne praksisen sender hundrevis av ungdommer til en ukjent skjebne. Det er en situasjon jeg tror vi fremtiden blir dømt for å ha skapt, både moralsk og etisk, sier Rieber-Mohn.

Fikk du med deg? Politiets utlendingsenhet støtter Listhaugs asylplan