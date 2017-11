Ny UDI-vurdering: Derfor er ikke Afghanistan utrygt

UDI har gått gjennom sikkerhetssituasjonen i Afghanistan på nytt – og mener fortsatt at det er trygt å returnere asylsøkere dit.

Det stormer nå på Stortinget om Afghanistan-returene. Det er asylopprør i Ap og SV vil stoppe alle returene til sikkerhetssituasjonen er avklart.

UDI-direktør Frode Forfang sier de før helgen gikk gjennom sikkerhetssituasjonen på nytt. For det er UDI som vurderer om det er trygt nok å returnere asylsøkere til Afghanistan.



– UDI har foretatt en ny, grundig gjennomgang av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan opp mot asylpraksis, og vi har ikke funnet grunnlag for å endre tidligere vurderinger, sier Forfang til VG.

– Det skal en del til for å erklære et land som så generelt utrygt at ingen asylsøkere kan returneres dit uansett. Risikoen for sivile vurderes ikke som høy nok til at vi kan erklære hele landet som utrygt, sier UDI-direktør Frode Forfang til VG.

Altså blir dagens vurdering stående: I dag mener UDI at bare to av Afghanistans 34 provinser er så utrygge at ingen asylsøkere kan returneres dit.



Hovedstaden Kabul regnes ikke som så utrygg.



De to er Helmand-provinsen i sør og Nangarhar-provinsen – hvor IS har fått fotfeste:



– Ikke uenighet om sikkerheten i Afghanistan

UDI-direktøren mener det er et blindspor å diskutere om vi forstår sikkerhetssituasjonen i Afghanistan riktig. I oktober slaktet Amnesty International returene til Afghanistan i en rapport og ba om returstans til Afghanistan.

Slik gjøres sikkerhetsvurderingene: Fagorganet Landinfo skriver rapporter om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. UDI bruker de rapportene når de vurderer om asylsøkere har behov for beskyttelse eller kan returneres. – Landinfo gir bare en vurdering av sikkerhetssituasjonen, men de vurderer ikke om det er trygt å returnere til landet. Landinfos vurderinger er i all hovedsak sammenfallende med andre fagmiljøer på Afghanistan, sier UDI-direktør Frode Forfang. UDI ligger under Justisdepartementet. Tersklene for å få asyl bestemmes av politikerne, men UDI har ansvaret for sikkerhetsvurderingene.

– Den debatten som går nå kan skape et inntrykk av at det er uenighet om hva sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er. Det er ikke slik at våre eksperter har en annen vurdering av sikkerhetssituasjonen en andre fagmiljøer. Det er ikke der uenigheten ligger, sier Forfang.

Han sier det skal en viss terskel til for å si at et sted er så utrygt at ingen kan sendes tilbake dit. Og at det er hvor terskelen skal ligge det er uenighet om.

UDI vurderer sikkerheten og asylsøknadene, mens politikerne bestemmer hvilke terskler som skal gjelde for å få asyl i Norge.

– Tersklene for hva som skal til for at vi ikke kan returnere noen, er et politisk spørsmål. Det er i dag høy terskel for å få asyl, flyktningstatus eller opphold på humanitært grunnlag, sier Forfang.

– Norsk praksis har gjennom flere år gradvis gått i retning av at man legger seg på minstekravet mot de internasjonale konvensjonene. Vi er på riktig side, men med mindre marginer enn før, påpeker UDI-direktøren.



Vil fortsatt returnere til Kabul



Tidligere FN-topp Kai Eide sa forrige uke til VG at situasjonen i Kabul har blitt betydelig verre de siste årene. Over 2640 sivile har ifølge FN mistet livet i Afghanistan så langt i år og flest sivile har blitt drept i Kabul.

Her kan du se terrorangrepet som drepte 150 mennesker:

Men UDI regner fortsatt ikke Kabul så utrygt at alle asylsøkere uansett ikke kan returneres dit.

– På Kabul er vi helt på linje med hva vurderingene er i andre land, at situasjonen ikke er slik at enhver person bør vernes mot retur dit. Myndighetene har kontroll i Kabul, det foregår ikke krigshandlinger der, men det skjer en del terroraksjoner hvor det har gått sivile liv, sier Forfang.



– Det må være individuelle forhold i tillegg. Sivile som rammes er i hovedsak tilfeldige ofre. De som returneres antas å ha samme risiko for å bli offer for konflikten i landet som andre deler av sivilbefolkningen, sier Forfang.