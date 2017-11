Asylopprør i Ap: AUF krever stopp i Afghanistan-returene

Midt i det gryende asylopprøret i Ap kunngjør AUF-lederen at de nå vil ha stans i returene til Afghanistan.

Bakgrunnen er den lange rekken av unge afghanere som må ut i Norge i høst fordi de fyller 18 år. SV har foreslått en midlertidig stans i returene, men trenger Ap for å få flertall.

Forslaget har møtt motstand hos Ap-ledelsen, men på grasrota brygger det nå til et nytt asylopprør. Hele AUF har samlet seg bak en returstopp.

– Vi i AUF forventer nå at omfanget av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere går ned. Da må de enslige mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan, også omtalt som Oktoberbarna, få sakene sine revurdert, og dersom utenriksministeren ikke kan redegjøre for at det er trygt å returnere disse asylsøkerne til Afghanistan, skal returnering stoppes fram til det er sikkert å returnere, skriver AUF-leder Mani Hussaini i en e-post til VG.

Her kan du møte to av oktoberbarna, som nå bor på gata i Frankrike:

Protester fra Ap-grasrota



Ap-veteranen Bjørn Tore Godal, som er tidligere forsvarsminister og utenriksminister, gikk i forrige uke og sa at Ap burde stemme for SVs forslag om midlertidig stopp i Afghanistan-returene.

Oslo Arbeiderparti har, som AUF, vedtatt at returene må stoppes hvis utenriksministeren ikke kan redegjøre for at det er trygt.

Fylkeslederen i Aust-Agder Ap vil også ha en stopp.

– Det er så mye usikkerhet knyttet til Afghanistan at her bør en sette minst en fot i bakken og sjekke dette grundig ut. Stortinget har et veldig stort ansvar for de mest sårbare av de sårbare. En midlertidig stopp er på sin plass, sier fylkesleder Jon Rolf Næss til VG.

Ifølge Dagbladet har lokallagene i Bergen og Trondheim også planlagt protest-vedtak på asylpraksisen. Oppland Ap opplyser til VG at de skal ta opp saken på sitt styremøte på mandag.

Nytt asylopprør – samme tema



Det er den samme saken som det ble asylopprør av på Aps landsmøte i vår, som det stormer rundt nå. I fjor sikret Ap og Sp flertall for regjeringens forslag om å fjerne noe som heter rimelighetsvilkåret, som gjorde at antallet som får midlertidig opphold økte dramatisk.

Og det er uklart når Aps nye forslag, som de håper kan få ned midlertidigheten, faktisk kan bli innført. SV mener det vil komme for sent – etter alle de afghanske guttene er sendt ut.

AUF mener Ap må gjøre mer.

– Vi kan ikke godta at Norge skal sende barn tilbake til krig, forfølgelse og terror. Her må vi sikre barns trygghet. Barn skal kunne glede seg til dagen de blir 18 år, ikke være livredde for den, skriver AUF-lederen i e-posten til VG.

UDI mener bare to av Afghanistans provinser er utrygge: Nangahar og Helmand. Dermed kan afghanerne sendes til internflukt i Kabul:

Dette sier Ap sentralt



Ap sentralt opplyser at de skal prøve å få Stortinget med på å kreve en redegjørelse fra utenriksministeren på sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Men de har ikke landet på hva de vil gjøre med returstansen.

– Vi er nødt til å få utenriksministeren på banen slik at vi får en skikkelig redegjørelse for sikkerhetssituasjonen, slik regjeringen vurdere den, sier Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås til VG.

– Hvis de ikke kan redegjøre for at det er trygt, vil dere da stemme for returstans?

– Nå må vi først høre redegjørelsen, svarer han.