Asylbarna som må ut: Mustafa er fengslet

130 enslige mindreårige fyller 18 år i høst, og da har UDI vedtatt at de må ut. Mustafa er en av dem – og ble pågrepet kvelden før 18-årsdagen.

VG møter Mustafa på besøksrommet på Politiets utlendingsinternat. Den tidligere militærleiren på Trandum har blitt omringet med piggtråd og omgjort til et slags fengsel for utlendinger som ikke få bli i landet.

På Trandum sitter det nå fem personer som kom til Norge som enslige mindreårige, men som nå har fylt 18 år og må ut av Norge.



Afghanske Mustafa hadde ifølge UDI bursdag lørdag 7. oktober. Kvelden før ble han pågrepet av politiet.



– Hvorfor er det ingen andre land som gjør dette? Hvorfor er det Norge som sender flest til Afghanistan? Hvis planen til Norge var at jeg skulle tilbake til Afghanistan – hvorfor ventet de i to år? Norge kunne sagt det til meg den dagen jeg kom i 2015, at jeg kun fikk midlertidig opphold og måtte tilbake til Afghanistan, sier Mustafa til VG.

Han kom i oktober 2015. Først i februar 2017 fikk han svar på asylsøknaden og beskjed om at han bare fikk opphold til han fyller 18 år. 3. oktober i år kom det endelige avslaget fra UNE.

– Jeg har ikke gjort noe kriminelt i Norge, men jeg har havnet i fengsel. Det eneste jeg har gjort i Norge er å ha søkt asyl lovlig, sier Mustafa.



Rammet av lovendring



Han ble rammet av den dramatiske lovendringen som regjeringen innførte i fjor, sammen med Ap og Senterpartiet. Den gjorde at asylbarn som tidligere fikk opphold i Norge – i stedet fikk midlertidig opphold til de fyller 18 år.

Flere sendes nå tilbake til Kabul for internflukt, en praksis som ifølge UDI gjør Norge strengere enn de fleste europeiske land.



UDI regner bare to av Afghanistans 34 provinser som utrygge:

På grunn av den økte midlertidigheten har mottaksledere det siste halvåret meldt om traumatiserte mindreårige som venter på 18-årsdagen med uro, angst og selvskading. Det er 130 asylbarn som fyller 18 år i høst – og da mister sin midlertidige oppholdstillatelse i Norge.

UDI har satt Mustafas bursdag til den datoen han kom til Norge, 7. oktober. Selv mener han at han har bursdag i desember og først fyller 18 år da.

– Da jeg fikk avslag tenkte jeg bare på at jeg satt på mottak med gutter fra ulike land i hele verden, som fikk opphold og fikk bli, sier Mustafa til VG.

FRYKTER AFGHANISTAN: Mustafa lurer på hva han skal gjøre med livet sitt hvis han blir sendt tilbake til Afghanistan.

189 har forsvunnet fra mottak. Fire er tvangsreturnert



Så langt i år har Politiets utlendingsenhet (PU) bare tvangsreturnert fire enslige mindreårige som hadde midlertidig opphold.

På samme tid har 189 enslige mindreårige forsvunnet fra mottak, ifølge UDI. Og 169 av dem er afghanere.

Politiet frykter at flere vil rømme fra mottakene når 18-årsdagen nærmer seg – og at de vil gå under jorden i europeiske storbyer.

– Hvis Norge ikke vil gi opphold, er det bedre å dra til andre byer i Europa. Å reise tilbake til Afghanistan betyr 100 prosent sjanse for at man ikke klarer seg, mener Mustafa.



– Men det var ikke mine plan å reise ut av Norge. Jeg ville vente. Jeg håpte at noen skulle si at de ikke vil sende ut dem med midlertidig opphold likevel, sier han.



Onsdag kveld var det en demonstrasjon i Oslo for de 130 enslige mindreårige:

FAKKTELTOG: Flere hundre demonstranter var onsdag samlet foran Stortinget for å kreve at de 130 enslige mindreårige får bli i Norge.

Da han ble pågrepet av politiet, var Mustafa på Grønland busstasjon. Politiet mente han prøvde å unndra seg retur, Mustafa selv sier han fulgte to kamerater til bussen.

Dette er saken Fra flyktningkrisen: Først nå kommer den skjebnesvangre 18-årsdagen for en stor del av de afghanske barna som fikk midlertidig opphold under flyktningkrisen i 2015. Ut når de fyller 18 år: Mellom september og desember i år fyller 130 asylbarn som kom under flyktningkrisen 18 år. Da har UDI vedtatt at de skal ut. 128 av dem er afghanere, og rundt 30 har fylt 18 år allerede. Rundt 100 har klaget til UNE, men de omgjør relativt få av UDIs vedtak. Tilbyr pengestøtte: UDI tilbyr pengestøtte til dem som reiser til Afghanistan frivillig. Politiet vil returnere dem som ikke reiser frivillig med tvang. Men så langt i år har 90 slike asylbarn med midlertidig opphold forsvunnet fra mottak. Totalt har 189 asylbarn forsvunnet.

– Jeg har fått informasjon fra UDI om at du kan få penger hvis du reiser til Afghanistan frivillig, og at du kan få på et hotell de første to ukene. Men livet mitt varer ikke i to uker, hva skal jeg gjøre etter de to ukene? spør Mustafa.

– UDI og UNE mener du ikke trenger beskyttelse i Norge, at du ikke har et beskyttelsesbehov.

– Hvis jeg ikke trengte beskyttelse, hadde jeg ikke trengt å reise til Norge. I Afghanistan er det ingen som støtter meg, sier Mustafa.

Hans advokat opplyser til VG at de jobber med en omgjøringsanmodning til UNE, som et siste forsøk på å hindre utsendelse.

UDI jobber nå med å fasilitere retur for de asylbarna som de ikke mener har et beskyttelsesbehov. De håper så mange som mulig reiser tilbake frivillig, med pengestøtte.

– Vi er klar over at det er mange enslige mindreårige som har ventet lenge og vi har jobbet for få ned saksbehandlingstiden, sier presserådgiver Aslaug Røhne i UDI til VG.

