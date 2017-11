Ap vil kalle inn «feil» statsråd for Afghanistan-returene

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide påpeker at det ikke er hennes ansvarsområde om det er trygt å returnere asylsøkere til Afghanistan. Likevel krever Ap og Sp at hun skal svare.

Det stormer rundt behandlingen av asylbarn som har fylt 18 år og i høst skal returneres til Afghanistan. Ap og Sp vil på tirsdag kreve at utenriksministeren stiller i Stortinget og redegjør for sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Men utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) presiserer allerede nå at dette er et område som ligger under Sylvi Listhaug (Frp).



– Det er ikke naturlig at utenriksministeren kommenterer saker som ikke er under hennes ansvarsområde, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet til VG.

UD sier at Søreide vil svare på om hun vil redegjøre i Stortinget, når det kravet eventuelt kommer.

– Hun må bare forberede seg på at vi kommer til å be henne stille så raskt som mulig, sier Rigmor Aasrud (Ap) til VG.

Stiller seg bak Listhaugs politikk



Kort forklart avgjøres om en asylsøker kan sendes til Afghanistan slik: Gruppen som heter Landinfo skriver rapporter om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Så avgjør UDI hvilke provinser som skal defineres som trygge eller utrygge.

Per nå vurderer de bare at to av Afghanistans provinser er utrygge, Nangarhar og Helmand:

Både Landinfo og UDI ligger under Justisdepartementet og dermed Sylvi Listhaug (Frp).

– Derfor må spørsmål knyttet til sikkerhetsvurderinger for disse rettes til utlendingsforvaltningen eller til Justisdepartementet. Utenrikstjenestens reiseråd og reiseinformasjon er rettet mot norske borgere som er på reise i et gitt land og ikke mot befolkningen i landet, sier Andersen i UD.

– Stiller utenriksministeren seg bak sikkerhetsvurderingen av Afghanistan og at de pågående returene dit er trygge?

– Alle statsråder står bak regjeringens politikk som kollegium, svarer UD.

Vil ikke kalle inn Listhaug



Ap sier de ikke har noen planer om å kalle inn Sylvi Listhaug for å redegjøre for Afghanistan-sikkerheten. Også Sps innvandringspolitiske talsperson Heidi Greni gjør det klart at de vil kalle inn Søreide.

– Hvorfor er det utenriksministeren dere krever svar fra?

– Fordi utenriksministeren sitter og har mye bedre kilder og tilgang på informasjon i sitt internasjonale nettverk. Det er ambassadene hun har ansvar for og som vi mener har tyngre kunnskap om hvordan man kan vurdere sikkerheten enn den andre statsråden, sier Aasrud (Ap) til VG.

– I sin siste rapport om sikkerhetssituasjonen i Kabul baserer Landinfo seg blant annet på tall om antall drepte fra FN?

– Da er det bra å få utenriksministeren sin vurderinger om hvordan hun oppfatter de rapportene som finnes, svarer Aasrud.

Sylvi Listhaug svarte onsdag slik på SVs påstand om at regjeringen ikke kan dokumentere at det er trygt å bli sendt til Afghanistan:

– Det er ikke vi politikerne som sitter og peker ut hvilket område som er trygt og ikke, det må vi selvsagt overlate til de beste fagpersonene. Landinfo har gode skussmål internasjonalt og gjør en god jobb for å skaffe best mulig informasjon fra en rekke kilder, sa Listhaug til VG.

