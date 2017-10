Ap-veteran mener Norge bør stanse Afghanistan-returene

Bjørn Tore Godal, tidligere forsvarsminister og utenriksminister for Arbeiderpartiet, sier partiet må skape endringer i asylpolitikken – nå.

For to år siden besøkte Bjørn Tore Godal Afghanistans hovedstad Kabul, som leder for Afghanistan-utvalget. Utvalget skulle evaluere den norske innsatsen i krigen. Og det som møtte Godal der, gjorde sterkt inntrykk på den tidligere utenriksministeren.

– Det var et bilde av forverring. Vi kjørte rundt i pansrede biler, med hjelmer og vester. Og amerikanerne tok helikopter for å komme seg fra kvartal til kvartal, sier Godal til VG.

Det stormer nå rundt Norges utsendelser av enslige mindreårige asylsøkere til Afghanistan. Siden ordningen med midlertidig opphold ble innført i 2009, har halvparten av dem som har fått midlertidig opphold forsvunnet.

I høst fyller 130 asylbarn 18 år – og må ut.

– Vi må ha en midlertidig stans i utsendelsene, for dette bærer helt galt av sted, sier Godal.



FAKKELTOG: Flere hundre demonstranter var sist onsdag samlet foran Stortinget for å kreve at de 130 enslige mindreårige UDI mener må ut av Norge i høst, skal få bli i Norge. Foto: Oda Leraan Skjetne , VG

– Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt verre i løpet av de par siste årene, og regjeringens håndtering av enslige mindreårige asylsøkere har gått helt galt. Når halvparten har rømt fra norske mottak, og er på rømmen i skogen eller under broene i Paris, så er det en fallitterklæring for det siviliserte Norge, sier Ap-veteranen.

– Ting kan ikke ta tid nå. Det haster



SV skal sammen med MDG og Rødt denne uken fremme et forslag om returstans til Afghanistan, skriver Klassekampen. Samtidig skal Ap denne uken ferdigstille sitt forslag for å få ned antallet som får midlertidig opphold.

Godal sier Aps forslag er noe som må gjelde for alle asylbarna som må ut i høst – eller så bør partiet gå for returstans.

– Det er viktig at stortingsbehandlingen får øyeblikkelig virkning, for hvis ikke har skaden skjedd. Og det betyr at det bør fremmes et forslag med raskest mulig virkning. Ting kan ikke ta tid nå. Det haster. Og hvis det ikke foreligger noe annet alternativ enn SVs forslag om midlertidig stans, bør Stortinget stemme for det, også Ap, sier Godal.

I dagens Klassekampen sier imidlertid Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås at de trolig ikke vil støtte SVs forslag.

– Jeg tok forbehold om at vi skal se og lese forslaget til SV når det kommer, og at vi skal sørge for en grundig behandling. Men slik jeg vurderer det i dag, før vi har sett forslaget, er det lite trolig at Ap vil gå inn for en full stans, sier Lauvås til VG.

Han påpeker at det vil være utfordrende for Ap å fremme et forslag nå som skal gjelde for asylbarna som nå sendes ut. Det spørs på hvor lang behandlingen tar i Stortinget.

– Det er veldig sjelden at Stortinget fatter vedtak med tilbakevirkende kraft. For det er vanskelig å bestemme hvor den rettferdige delelinjen da skal gå, skal vi gå ett år tilbake, to år eller fem år? I alle saker, ikke bare disse, er det krevende å fremme lover og regler med tilbakevirkende kraft, sier Lauvås.

– Kabul var sikrere. Slik er det ikke lenger



Da KrF i vår fremmet forslag om å skrote hele ordningen med midlertidig opphold, stemte Ap imot. Det er også på grunn av Ap og Sps støtte at regjeringen i fjor fikk støtte for en innstramning som gjorde at antallet med midlertidig opphold økte dramatisk.

– Kabul var for en del år siden sikrere enn andre deler av Afghanistan. Slik er det ikke lenger. Kabul har nå hatt den samme sikkerhetsutviklingen som andre deler av landet, en klart negativ en, sier Godal.

Også terrorgruppen IS har fått fotfeste i Afghanistan:







– Når halvparten av dem som har fått midlertidig opphold, har forsvunnet, fungerer ordningen som den skal?

– Nei, den fungerer ikke som den skal. Og Ap har flere ganger i Stortinget påvist at midlertidigheten har kommet helt ut av spor, den har eksplodert, sier Godal.

– Men Ap stemte i vår imot at ordningen med midlertidig opphold skal avskaffes.

– Det var vel i håp om at ordningen ville fungere likevel, men det gjør den ikke, sier Godal.

