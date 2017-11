Abid Raja inviterer svenske Martin Strid til dannelsesreise til Norge

Venstre-politikeren reagerer på Martin Strids muslim-uttalelser med humor og spør om hjelp til å bli et helt menneske.

Sverigedemokraternas Martin Strid blir trolig kastet ut av partiet etter at han uttalte at muslimer ikke er fullt ut mennesker på direktesendt TV under partiets landsmøte lørdag.

– Hvis man er eks-muslim, da har man kommet ganske langt mot å bli fullt ut menneske, sa han.



Uttalelsen fikk den norske Venstre-politikeren, som selv er muslim, til å reagere i et humoristisk innlegg på Twitter:

– Vet ikke om jeg skal le eller gråte

– Utspillet til Strid er like latterlig som det er patetisk. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte av dette, men velger å bruke humor. Man kan jo lure på hva som foregår oppe i toppen på folk når de tror at det er tillatt å si slike ting, sier Raja til VG.

Stortingspolitikeren forteller at enkelte utspill fra Sverigedemokratene har sjokket ham før, men at dette er «uhyrlige påstander».



– Det skulle bare mangle om han blir kastet ut av partiet. Det at en politiker i et av verdens beste og mest opplyste land betegner en så stor gruppe mennesker - mellom en og to milliarder muslimer - som halve mennesker er sjokkerende!



– Det er ingen tvil om at dette kan legitimere hets, diskriminering og fordommer mot muslimer, mener han.

Inviterer Strid til dannelsesreise

Raja inviterer derfor Martin Strid til å dra på en dannelsesreise til Norge.



– Jeg tuller med at jeg vil lære å bli et helt menneske av Strid, men hvis han vil lære å bli et dannet menneske, er han velkommen i Norge. Klæbo har nettopp lært svenskene å gå på ski, men Sverigedemokraterne trenger nok en leksjon i dannelse.

Selv er på han på vei til en konferanse om ekstremisme i Italia.

– Det ville kanskje vært mer nyttig, som halvt eller tre kvart menneske, å dra til Sverige. Og du vet aldri med oss muslimer med halv intellektuell kapasitet - vi kan gå på feil fly eller melde avbud i siste liten, spøker han.

Se Martin Strids kontroversielle tale på VGTV.