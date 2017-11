Abdirahman Abdiriza Abdullahi (7) druknet i Askim

Det var syv år gamle Abdirahman Abdiriza Abdullahi (7) som ble funnet død i en dam like ved Askimbyen skole ved midnatt på tirsdag.

Abdullahi skulle gå hjem etter at SFO var over på tirsdag rundt klokken 16.00.

Da han ikke kom hjem, ble politiet varslet og det ble iverksatt en stor leteaksjon. Noen timer senere, litt over midnatt, ble han funnet død av dykkere.

Abdullahi var elev ved Askimbyen skole, som bare ligger et par hundre meter fra den inngjerdede dammen i Askims folkepark. Dammen var delvis islagt, og det var observasjon av et hull i isen som førte til at dykkere gikk ut i den.

I et brev som Smaalenes Avis har gjengitt, takket faren og moren til 7-åringen for hjelpen til å finne gutten.

«Vi opplevde et stort bidrag, og det ga oss mange varme følelser. Igjen: Tusen takk for alt sammen. Det varmer hjertene våre», skrev de i brevet, som de avsluttet med:

«Enhver forelders mareritt har blitt virkelighet, men vi takker for den støtten vi får gjennom den tunge tiden for oss. Takk til Askimbyen skole og hele Askim.»

Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten døde Abdullahi som følge av drukning, skriver NRK.