Her er de nominerte til Årets Navn 2017

VG har kåret «Årets Navn» siden 1974. Også i år kan du være med å bestemme vinneren.

Blant de tolv nominerte finner vi personligheter innenfor blant annet politikk, musikk, kultur og idrett, som på forskjellige måter har skapt engas

jement og utmerket seg i året som har gått. Av disse tolv har VGs redaktører nominert ni navn, mens tre kandidater har blitt plukket ut etter nominasjon fra leserne.

Nå kan du være med å avgjøre hvem som stikker av med folkets pris.

I tillegg til leserstemmene, blir den endelige listen over de tolv nominerte sendt til TNS Gallup, som foretar en landsomfattende meningsmåling før vinneren kåres. Leserstemmer og meningsmålingen blir vektet med lik betydning for utfallet.

Her kan du stemme

– «Årets Navn» er en kåring med en stolt tradisjon. Vi opplever at prisen henger høyt hos vinnerne. Ekstra stas er det selvsagt at dette er folkets pris, ved at VG-leserne både bidrar til nominasjoner og gjennom avstemningen, sier Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør i VG.

Hun fremhever at det er et stort mangfold blant de nominerte.

– Årets kandidater har skapt debatt og engasjement, de har stått for ekstraordinære prestasjoner, de er forbilder eller de har gjort noe ingen nordmenn før dem har maktet. Spennet er stort, og det gjør kåringen ekstra spennende, sier hun.

Blant de nominerte finner vi en rekke idrettsprofiler. 21-åringen Karsten Warholm sjokkerte friidrettsverdenen da han spurtet inn til et suverent gull på 400 meter hekk i London-VM, mens Marit Bjørgen i 2017 ble den mestvinnende langrennsløperen gjennom tidene. Christian Berge ledet Norges herrelandslag i håndball til VM-finale, mens Nora Mørk, landslagsprofil for håndballkvinnene, har blitt hyllet for sin åpenhet rundt spredningen av private bilder på nett.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kan få fornyet tillit som leder av forsvarsalliansen, mens Ine Eriksen Søreide (H) i høst ble Norges første kvinnelige utenriksminister. I år fylte kong Harald 80 år, og fortsetter å være en folkelig lederskikkelse for hele landet.

Rapduoen Karpe Diem fortsetter suksessen, mens Faten Mahdi al-Hussaini, i tillegg til å være en tydelig stemme mot sosial kontroll, vekket stor debatt med NRK-serien «Faten tar valget» i høst.

Flere personer har markert seg i nyhetsbildet det siste året. Hilde Reikrås, etterforskningslederen fra Vest politidistrikt, ledet Dark Room-aksjonen som har reddet flere barn fra pedofile nettverk, mens Kari Hilde French, etter en åtte år lang kamp, i år fikk sin dødsdømte sønn Joshua French hjem fra Kongo til Norge.