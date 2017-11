80-åring tiltalt for uaktsomt drap etter påkjørsel

En 80 år gammel mann er tiltalt for uaktsomt drap etter at han kjørte på en 67 år gammel kvinne på Sotra som senere døde av skadene hun ble påført.

Politiet mener sjåføren ikke var oppmerksom nok da han svingte ut fra en busslomme like ved et gangfelt i januar i år, skriver Bergens Tidende.

Tiltalen er tatt ut etter straffelovens paragraf om «uaktsom forvoldelse av død». Den har en strafferamme på seks år.

– Saken har blitt grundig etterforsket. På bakgrunn av det mener vi sjåføren kjørte ut mot fotgjengerfeltet uten å kontrollere godt nok om det var fotgjengere i gangfeltet eller i umiddelbar nærhet av det, sier politiadvokat Mats Henriksen i Vest politidistrikt.

Avisen skriver at både den eldre bilføreren og hans forsvarer, advokat Per Sætersdal, var med under en rekonstruksjon av dødsulykken i mai. Da sa Sætersdal at hans klient ikke mener han har gjort noe galt:

– Det var mørkt denne kvelden. Han har fortalt at han hørte et dunk. Men han registrerte ikke kvinnen før ulykken var skjedd. Det er jo en tragisk sak. Man kan bare tenke seg selv hvordan det er for ham. Det er en dame som er død.

Advokaten sier den eldre bilføreren er blitt informert om tiltalen.

– Ulykken er tragisk for alle parter. Nå er det opp til retten å vurdere om min klient har vært så uaktsom at det rammes av straffeloven, sier han.