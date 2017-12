19 personer evakuert fra ferge som tar inn vann

VARALDSØY (VG) En ferge i Hordaland måtte evakueres etter at den begynte å ta inn vann.

Like utenfor Varaldsøy i Hordaland måtte alle passasjerene evakueres fra fergen MF Hordaland, etter at fergen begynte å ta inn vann.

Ifølge politiet var det 13 passasjerer om bord og en besetning på fem.

VG var til stede da problemene oppsto. Etter et dunk i båten, ristet det i hele bilen, og mannskapet på båten var raskt iført redningsdrakter. Passasjerene fikk raskt beskjed om å kjøre av båten, og ble satt av på fergekaien på Varaldsøy.

Politioverbetjent, Stig Dagfinn Tveiten, ved Kvinnherad lensmannskontor forteller at de fikk melding om hendelsen klokken 08.13 torsdag morgen.

– Fergen har trolig truffet en gjenstand eller grunnstøtt. Vi driver nå med et søk i vannet for å se hva den kan ha støtt på, sier Tveiten til VG.

Tveiten forteller at alle som var ombord kom seg trygt i land og det er ikke meldt om skadede.

Redningsmannskapene jobber med dykkere på stedet.

Dramatisk

Regionsjef i fergeselskapet Norled, Inge Andre Utåker, sier at situasjonen ble dramatisk da fergen begynte å ta inn vann.

– Vannet steg fortere i båten enn mannskapet klarte å lense. I tillegg hadde de tunge lastebiler ombord, så situasjonen ble dramatisk. Passasjerene ble bedt om å ta på seg livvester, og det var nok en god vurdering, sier Utåker til VG.

TAR INN VANN: Fergen ligger nå til Kai. Årsaken til at fergen begynte å ta inn vann er fortsatt ukjent. Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø , VG

Da VG snakket med regionsjefen i Norled torsdag formiddag, sa han at det er en fare for at fergen kan synke, men at det ikke vil være snakk om mange meter ned.

– Den kan synke ned på bunnen i fergeleiet, men den ligger med lekkasjeenden inn mot selve leiet, så hvis den synker et par meter lenger ned, går den i bunn og blir liggende. Men vi har fått gode pumper, og flere er på vei, sier Utåker.

Senere kom opplysninger fra politiets innsatsleder, Jon Kvinnesland om at det ikke er fare for at fergen skal synke.

Forsinkelser og innstillinger

Fergen ligger nå til kai ved Varaldsøy. Det er uvisst hvor lenge fergen kommer til å ligge ved kaien.

Rute to på fergesambandet Gjermundham-Varaldsøy-Årsnes i Hordaland er nå innstilt etter hendelsen. Det er også forsinkelser på rute en.