18-åring omkom etter trafikkulykke

En 18 år gammel mann er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke i Kvinnherad kommune i Hordaland.

En annen mann er fraktet til sykehuset i Stavanger med alvorlige eller kritiske skader, opplyser Vest politidistrikt.

18-åringen som døde kom fra Valen. Pårørende er varslet.

Ulykken skjedde rundt klokken 01.40 natt til onsdag, da en bil med to personer gikk rundt. Begge ble skadet i ulykken, og luftambulanse ble sendt til stedet.

Det ble igangsatt gjenopplivingsforsøk, men livet til én av personene sto ikke til å redde. Den andre personen var ved bevissthet, og ble først fraktet til Stord sykehus. Senere på natten opplyser politiet at han er fraktet videre til sykehuset i Stavanger. Tilstanden er fremdeles ukjent.

Politiet opplyser at det skal ha vært dårlig vær i området, med sludd og kraftig snø. Det skal også ha vært svært glatt på stedet.

Operasjonsleder Frode Kolltveit presiserer imidlertid overfor VG at årsaken til ulykken foreløpig er ukjent. Veien er fremdeles stengt, og politiet vil sørge for skilting for omkjøring.

– Vi har igangsatt nødvendige undersøkelser på stedet, sier Kolltveit til VG.

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet, og er på vei til stedet. Det er også politiets kriminalteknikere.