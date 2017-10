17-åring dømt til ni måneders fengsel for bombelignende gjenstand

Oslo tingrett trodde ikke på 17-åringens forklaring om at han ville detonere den bombelignende gjenstanden i en skog like ved sitt bosted.

I begynnelsen av oktober startet rettssaken mot 17-åringen som i april i år ble pågrepet på Grønland i Oslo, bærende på en bombelignende gjenstand.

Mandag formiddag ble 17-åringen dømt til ni måneders fengsel, skriver Nettavisen.

Da han møtte i Oslo tingrett, erkjente han seg ikke straffskyld. Han forklarte at planen var å detonere den bombelignende gjenstanden i skogen like ved der han bodde.

Inspirert av Youtube

Gjenstanden inneholdt lightergass og splinter fra et nettinggjerde. Den skal ha hatt et begrenset skadepotensial.

I dommen framgår det at 17-åringen var inspirert av Youtube.

«Etter den samlede bevisførselen er retten overbevist om at XX (17-åringen) hadde i hensikt å eksplodere innretningen et sted i Oslo sentrum. Retten har i bevisvurderinga lagt avgjørende vekt på XXs kontaktnett og aktiviteter via Telegram og WhatsApp dagen før og samme dag som han ble pågrepet, at han ikke har forklart seg troverdig, og det faktum at han ble pågrepet på Grønland, med den eksplosive innretningen», heter det blant annet i dommen, gjengitt av Nettavisen.

Bak lukkede dører

Rettsaken ble ført bak lukkede dører: «Hensynet til den mindreårige tiltaltes rett til privatliv har vært avgjørende for rettens flertall i avveiningen mot allmennhetens behov for informasjon», fremgår det av kjennelsen.

Det var uenighet om spørsmålet, og en av tre dommere ønsket ikke å lukke hele forhandlingen.

Påtalemyndigheten, ved aktor Marit Bakkevig, opplyste til VG tidligere i oktober at de ønsket åpenhet.

Selve hendelsen hvor 17-åringen ble pågrepet, forårsaket en stor politiaksjon på Grønland. Det var satt opp sperringer i flere gater, og politiet gjennomførte senere en kontrollert sprengning av enheten.