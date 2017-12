13 personer evakuere fra ferge som tar inn vann

En ferge i Hordaland måtte evakueres etter at den begynte å ta inn vann.

Like utenfor Varaldsøy i Hordaland ble 13 personer ble evakuert etter at en ferge begynte å ta inn vann.

Det var 13 passasjerer om bord og en besetning på seks.

– I dag morges kom det vann inn i fartøyet. Vi er usikre på årsaken. Alle som var ombord, er tatt til land, og det er ingen dramatikk, sier viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled til VG.

VGs reporter Fredrik Jullumstrø satt i bilen inne i båten da problemene oppsto.

– Jeg hørte et dunk, og det ristet i hele bilen. Jeg tenkte ikke mer over det, og etter det så jeg at alle som jobba i båten sto i redningsdrakter. Da fikk vi beskjed om å kjøre av båten. Båten tipper nå bakover. Det er masse vann inne i den som gjør at den står skrått. Det skjedde ved et skjær, og vi brukte 10-15 minutter på å komme inn til land, sier Jullumstrø, som er på plass utenfor ferjen.

TAR INN VANN: Fergen ligger nå til Kai. Årsaken til at fergen begynte å ta inn vann er fortsatt ukjent. Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø , VG

Rute to på fergesambandet Gjermundham-Varaldsøy-Årsnes i Hordaland er nå innstilt etter hendelsen. Det er også forsinkelser på rute en.

Ferjen ligger nå til kai ved Varaldsøy.