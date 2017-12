100 ungdommer samlet på Oslo S for masseslagsmål

OSLO SENTRALSTASJON (VG) Om lag 100 ungdommer hadde samlet seg rundt et masseslagsmål på Oslo S lørdag kveld.

Det brøt ut et masseslagsmål mellom 20-30 ungdommer på perrongen lørdag kveld. Det skal ha vært omtrent 100 ungdommer tilstede.

Politiet er på plass og prøver å få kontroll på situasjonen.

– Vi er nede med flere patruljer. Da vi ankom løp alle i forskjellige retninger. Vi har ikke fått oversikt, men vi har kontroll på noen av dem som er svært aggressive, sier Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Vidar Pedersen til VG.

Politiet er fortsatt på stedet klokken 21.30 for å finne ut hva som har skjedd. Slåsskampen skal ha skjedd på spor 12 i forbindelse med toget L2 mot Ski

Vitner skal ha sett at det har blitt brukt kniv, men politiet har ikke sett skader eller observert dette. De har også blitt brukt belter i slagsmålet.

– Status per nå er at de involverte ikke er veldig åpne for å snakke. Vi fortsetter og prøver å holde dialog. De vi har med å gjøre vil være et problem utover natten, og vi kommer til å sette av mye ressurser til dette, sier operasjonslederen.