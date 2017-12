10 leiligheter totalskadet i brann - én person er savnet

En husrekke med 10 leiligheter er totalskadet etter en brann i Horten lørdag ettermiddag. Én person er savnet.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 16.16 lørdag ettermiddag, og brannen spredte seg raskt til hele husrekken.

Husrekken har 10 boenheter og ligger i Ynglingveien i Borre i Horten. Én uke før jul er alle leilighetene totalskadet i brannen.

– Vi har nå mer eller mindre slukket brannen. Det er litt fyr innimellom. Hele bygningen på 10 leiligheter er totalskadet, opplyser vakthavende brannsjef på stedet, Per Olav Pettersen, sier til VG.

Alle beboerne bortsett fra èn skal nå være gjort rede for.

– Det er en person vi ikke har gjort rede for, opplyser operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Den savnede beboeren er personen politiet tidligere lørdag ettermiddag meldte at var utsatt for mulig brannskade.

Brannsjef Pettersen sier til VG at røykdykkere har foretatt et grovsøk i bygget uten funn. De måtte trekke seg ut da brannen spredte seg kraftig.

– Vi var inne å gjorde et grovsøk uten funn, og kommer ikke til å gå inn igjen nå på grunn av mye nedfall og mye som har rast, sier Pettersen.

Brannvesenet kommer utover kvelden og natten til å gjennomføre etterslukk. Det skal ikke være fare for spredning til andre bygninger.

Brannvesenet gikk tidlig ut med en advarsel om at det var fare for for propan/Acetylen-eksplosjon på stedet etter opplysninger om at disse stoffene kan være lagret i bygningen, og oppfordret til å holde en avstand til brannen på 300 meter.

– Man ønsker ikke at sivilister og publikum går i området, men det er trygt å være inne i område, sier operasjonsleder Aaser.

Både ambulanse, politi og brannvesen var raskt på stedet.

Politiet starter nå avhør av vitner og vil videre etterforske saken.

– Vi mistenker at brannen startet i førsteetasje av leiligheten, sier Aaser.

Hverken politi eller brannvesen vet noe mer om årsaken til den voldsomme brannen.

Bygget som brant eies av Horten kommunale boligstiftelse, informerer Vestfold Interkommunale Brannvesen, skriver lokalavisen Gjengangeren.