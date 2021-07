DA DET SMALT: Selv var Raymond Johansen på Youngstorget da bomben i regjeringskvartalet gikk av for snart ti år siden, og var en av de første som ankom Sundvolden. Foto: Line Møller

Oppfordrer Oslo til å stoppe opp 22. juli

Byrådsleder Raymond Johansen håper at Oslo-folket vil være med å stoppe opp noen minutter mens rådhusklokkene slår 77 slag, og kollektivtransporten stanses.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Jeg håper at så mange som mulig som er i Oslo sentrum, og for så vidt ellers i landet, kan stanse opp den tiden det tar, slik at vi sammen kan minnes ofrene og de som ble berørt for ti år siden, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen.

22. juli klokken 19 skal rådhusklokkene slå 77 slag til minne om terrorofrene, og deretter spille Nordahl Griegs «Til ungdommen». Det tonesatte diktet har blitt sunget på Utøya gjennom generasjoner, og har blitt sunget i rosetog og minnegudstjenester.

Johansen ønsker også at all kollektivtransport i hovedstaden skal stoppe opp under markeringen. Ruter bekrefter at de har snakket med byrådslederen, og jobber nå for å få dette til.

– Samtidig er det viktig at det skjer på en trygg og god måte. Det innebærer at noen avganger ikke kan stoppe på grunn av sikkerhetsmessige årsaker, men vi jobber for å finne en løsning på å stoppe så mye som mulig i dette drøye minuttet, sier pressevakt Knut Martin Løken.

– Det hadde vært fantastisk fint om også restauranter og utesteder kunne stå stille denne tiden. Man må finne sin måte å markere på, men det å stanse opp med stillhet til rådhusklokkene, tror jeg kan være en verdig markering og hedring av ofrene, sier Johansen.

– Dette skal aldri skje igjen, og og vi står sammen som folk og nasjon mot de tankene og handlingene som førte til terroren.

ROSEHAV: Slik så Rådhusplassen ut etter terroren i 2011. Foto: Erlend Aas / Scanpix

Byrådslederen oppfordrer folk til å ta godt vare på de nærmeste, og fortelle barn og unge hva som skjedde for ti år siden.

– Det er en del av vår kollektive historie. Mange har blitt veldig, veldig hardt rammet. Vi vil aldri glemme det som skjedde.

– Selv om vi aldri må glemme, kan det bli mye og triggende for ofrene med markeringene nå?

– Det er ingen tvil om at det hvert år 22. juli er mange som minnes vonde ting. Ti år er bare et tall, og 365 dager i året er det etterlatte og overlevende som er sterkt preget av terroren. Men det å føle på samhold og hedre ofrene, er det vi som nasjon som må og skal gjøre.

Selv var Johansen på Youngstorget da bomben i regjeringskvartalet gikk av for snart ti år siden, og han var en av de første som ankom Sundvolden.

– Jeg husker alle ting veldig godt. Det har preget meg siden. Vi har et åpent sår, vi går jo forbi regjeringskvartalet hver dag – Oslo er endret som følge av dette. Jeg tror det er særdeles viktig å ha en verdig markering i byen.