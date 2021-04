UVENTET: Emili Nydahl (18) og Andrine Halvorsen (18) har planlagt russetiden siden førsteklasse på videregående. Men så langt har lite gått etter planen. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Planlegger russetid i helt nedstengt by: − Ganske kjipt

TØNSBERG (VG) I en lukket lagerhall står den nymalte russebussen. Om kun få dager skal russegruppen offentliggjøre navnet sitt og vise den frem. Men om det blir mulig å feire russetiden vet de ennå ikke.

Det dunster av spraylakk. Flere titalls tomme malingsbokser står på gulvet.

Her er den:

Gliset Tønsberg-jentene har planlagt, hatt ekstrajobb for og gledet seg til å bruke i over to år.

– Vi var litt mobbete overfor russekullet i fjor som fikk coronarussetid, men så får vi det enda verre selv. Fjorårets kull fikk i det minste med seg alt som skjedde før coronaen kom, men vi har ikke engang fått det, sier Andrine Halvorsen (18).

Hun er bussjef på Clubzter – en av fire russebusser fra Tønsberg denne våren.

VG treffer henne bare få dager før bussen skal «offentliggjøres».

BUSSJEF: Andrine Halvorsen (18) er avgangselev på Greveskogen videregående skole i Tønsberg og sjef på russebussen Clubzter. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Først ble for eksempel turen til Sälen avlyst – og Hemsedal ble den nye planen. Så ble også det avlyst. Russekroer, slippfester der russegrupper offentliggjør navnet sitt og ball har det bare vært å se langt etter.

Medruss og venninne Emili Nydahl (18) stemmer i:

– I tillegg var det ikke så mye smitte blant ungdom i fjor, men det er det jo nå. Så det er mye vanskeligere å fylle en buss med ungdommer for å feste, sier hun.

NYMALT GLIS: Russebussen Clubzter er helt nymalt og i utgangspunktet klar for russetiden. Men det er fortsatt usikkert hvordan russetiden vil bli for årets russ. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

– Får vi ikke rullet, går mye tapt

Smitten har vært stor blant barn og unge under denne tredje coronabølgen i Norge – der aldersgruppen 10–19 år har tronet på topp de fire foregående ukene ifølge VGs oversikt. Nylig er det åpnet for munnbindbruk i videregående skoler som et mulig tiltak for å begrense smitten ytterligere i aldersgruppen.

Nå er det store spørsmålet om det i det hele tatt vil bli mulig å rulle i den nyoppussede russebussen for Tønsberg-russen.

– Det er jo en del penger som er brukt. Får vi ikke rullet, går mye tapt. Vi har lagt mye jobb og innsats i dette som vi gjerne vil få igjen for – i det minste ved å kunne rulle. De fleste av oss har hatt ekstrajobb ved siden av skolen for å det til, sier Andrine.

MYE JOBB: Jentegjengen fra Tønsberg har planlagt russetiden siden 1. klasse på videregående. Siden september har de pusset opp russebussen de har kjøpt. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

– Veldig uforutsigbart

Akkurat nå er Tønsberg mer nedstengt enn noen gang tidligere under pandemien. Vestfold og Telemark fylke hadde det høyeste estimerte R-tallet i Norge som ble offentliggjort i forrige uke – på 1,7. Det betyr at 100 smittede personer vil smitte 170 nye.

– Det er veldig uforutsigbart. Vi vet ingenting, sier Emili.

– Vi vet ikke når ting kan skje, hva som kan skje. Alt er så uklart. Vi vet faktisk ikke – og må ta ting som det kommer. Det er ganske kjipt, også fordi vi har avtaler som løper ut, som leieavtalen for musikkanlegget, sier Andrine.

ANGRER IKKE: Andrine Halvorsen (18) og Emili Nydahl (18) angrer ikke på at de er med på russebuss, selv om mange planer har gått i vasken. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

– Angrer dere på at dere ble med på russebuss?

– Nei. Vi har jo vært en gjeng og jeg har fått mange nye venner gjennom dette, istemmer jentene.

– Vi har dessuten fått erfaring med mange mennesker, det å skulle inngå kontrakter og lært om det å pusse opp, sier Emili.

– Hadde vi bare droppet det i fjor da coronaen kom, er sjansen stor for at vi hadde angret. Vi hadde mistet mye av samholdet vi har fått i gjengen, tror Andrine.

Nå ser jentene bare frem til å forhåpentligvis kunne rulle nærmere sommeren. Bare det blir mulig nå, er det det samme om landstreff og andre store arrangementer har gått i vasken.

– Så lenge vi får muligheten til å rulle er det all good, så får vi la neste års kull ta seg av alt det andre!

Utsetter russetiden

I Oslo er russen allerede enige om å utsette russetiden, og heller begynne 17. mai fremfor å avslutte da, slik russen vanligvis gjør.

Også i Tønsberg er russen enige om å utsette russetiden, og heller begynne rundt 5. mai dersom det lar seg gjøre, bekrefter russepresident Julie Kaalstad (18) på Greveskogen videregående skole.

Hun er også med på russebussen Clubzter.

– Vi har vært i dialog med politiet om dette, for de ønsket å få beskjed om når vi begynner. Men er smittesituasjonen som den er nå, vil det ikke være mulig. Som russepresident ønsker jeg jo at alle skal følge reglene til enhver tid – samtidig som jeg selv er russ og veldig gjerne vil ha russetiden, sier hun.

Grafen under viser daglige registrerte smittetilfeller i Tønsberg. Smitten er nå på vei ned:

Langt unna tradisjonell russetid

Kommuneoverlege Per Kristian Opheim i Tønsberg mener russen gjør lurt i å bare bestemme seg for å utsette russetiden.

– Det er bra at de tar ansvar og utsetter foreløpig – og også har en plan dersom det ikke skulle være mulig for å begynne 5. mai heller.

– Hvor langt unna er dere å kunne ta en fest i Tønsberg akkurat nå?

– En tradisjonell russetid er vi nok ganske langt unna. I mai vil nok for eksempel begrensninger for arrangementer fortsatt være der, så noen store treff blir neppe aktuelt, sier kommuneoverlegen.

TEGN TIL BEDRING: I Tønsberg ser kommuneoverlege Per Kristian Opheim tegn til bedring i smittetallene – fra å ha opp mot 30 smittede om dagen i forrige uke til omkring halvparten nå. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Men at det vil bli mulig å gjøre noen ting – som å være sammen med gjengen man har buss eller van med, kan godt hende, tror Opheim.

– Det er fortsatt såpass langt frem at det er vanskelig å si noe sikkert. Men sånn det er nå vet vi ikke engang hvordan situasjonen er i neste uke, sier kommuneoverlegen.