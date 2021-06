UBEHAGELIG: Ellen Marie Midttun ble hentet av Christiania Taxi og plassert rett på gulvet i en tom taxibuss. Foto: Privat

92-åring måtte ligge på gulvet i taxi: − Helt forferdelig

Da Ellen Marie Midttun (92) skulle hjem fra fysioterapeuten på tirsdag, ble hun liggende på gulvet i taxien – uten setebelte.

Av Amna Iqbal

– Det var helt forferdelig, forteller Marta Midttun, datteren til Ellen Marie Midttun, til VG.

Hver uke drar Ellen Marie (92) for en ukentlig sjekk hos fysioterapeut, på grunn av fysiske plager. Taxituren til og fra behandling får hun dekket av det statlige helseforetaket Pasientreiser.

Det var Avisen i Hordaland som omtalte saken først.

Reisen organiseres av Helse Bergen, som har hyret inn Christiania Taxi til å kjøre 92-åringen.

Fysioterapeuten til Ellen Marie har gitt tydelig beskjed om at taxien skal være en bil med lav innstigning, forteller datteren Marta Midttun.

Men da Ellen Marie skulle hjem fra fysioterapeuten 22. juni kom det en buss istedenfor den vanlige personbilen.

Hun klarte ikke å komme seg opp i setet, og måtte skyve seg inn i bilen. På veien hjem ble hun liggende på gulvet i taxien – uten setebelte.

Vond opplevelse

Da VG snakket med Ellen Marie og Marta Midttun tirsdag forteller de at turen var veldig traumatisk for moren:

– Nei, moren min var veldig redd og lei seg. Hun holdt i meg hele turen, da det ikke var noe håndtak å holde i.

– Er det første gang din mor tar en taxibuss til timen sin?

– Nei, det er ikke første gang, men tidligere har de sluppet henne inn på baksiden med rullatoren, og så fått henne inn på et setet. Denne gangen måtte hun legge seg å gulvet, sier hun.

Marta Midttun har sendt inn flere klager til Christiania Taxi, men ikke hørt noe tilbake.

– Hvordan reagerte de andre passasjerene i taxien?

– Nei, det var ingen andre enn meg og min mor, det er derfor vi ble så overrasket over at hun måtte plasseres på gulvet, forteller hun.

Fredag 25. juni var det et møte mellom Helse Bergen og Christiania Taxi angående dette tilfellet og hvordan de skal unngå at slike hendelser skjer igjen, bekrefter de to aktørene til VG.

Ny time denne uken: – Denne gangen gikk det fint

Samme dag som VG snakket med Ellen Marie, var hun på ny time hos fysioterapeuten. Denne gangen ble hun kjørt i en personbil.

– Jeg syns turen gikk kjempe fint, og det var en behagelig tur, forteller Ellen Marie til VG.

Ellen Marie likte spesielt godt å få sitte foran, nå som coronarestriksjonene er lettet.

– Det er det hun liker best. Samtidig blir det enklere for henne å sitte, forklarer datteren.

FORNØYD: Ellen Marie har vært veldig fornøyd med servicen til og fra fysioterapeuten denne tirsdagen. Foto: Marta Midttun

Sjåføren tatt ut av tjeneste

Driftssjef ved Christiania Taxi, Daniel Velle, beklager hendelsen på det sterkeste. Han forklarer at hendelsen er et enkeltavvik, som ikke er representativt for transporttjenesten.

– Vi er meget lei oss for den opplevelsen pasienten sitter igjen med og ønsker igjen og beklage til pasienten og de pårørende, sier han,

– Hvordan er denne hendelsen fulgt opp?

– I dette tilfellet har sjåføren begått et sikkerhetsbrudd som vi tar på høyeste alvor. Sjåføren er tatt ut av tjenesten inntil videre, forklarer driftssjefen.

Ellen Marie og datteren er ikke ute etter å ta sjåføren, forteller de, og synes det er synd dersom han får sparken.

Helse Bergen beklager

Avdelingssjef, Ann-Mari Høiland, for pasientreiser i Helse Bergen beklager belastningen denne turen har vært for Ellen Marie.

– VI har gått grundig gjennom hendelsen sammen med Christiania Taxi og de har satt tiltak for å sikre at slike hendelser ikke skal gjenta seg, forteller Høiland.

Hun legger til at de har faste driftsmøter med Christiania Taxi hver uke og går igjennom avvikshendelser som blir meldt til dem, uavhengig av leverandør.

– Vi tar sakene på alvor og følger dem nøye opp, forklarer hun.