Regjeringen utsetter videre gjenåpning

Regjeringen venter med å innføre trinn fire av den nasjonale gjenåpningsplanen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse mandag.

– Vi velger å vente for å se hvordan den muterte deltavarianten påvirker smittesituasjonen, sier Solberg.

– Risikoen med en for rask gjenåpning er at deltavarianten kan forårsake en bølge nummer fire i den uvaksinerte delen av befolkningen, i grupper som bare har fått en dose, og i sårbare grupper med svakere immunforsvar, sier hun.

Overgangen til trinn fire kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august, opplyser statsministeren.

Regjeringen gjennomfører likevel enkelte lettelser i nåværende trinn tre i gjenåpningsplanen fra og med torsdag 8. juli:

Krav om bordservering av alkohol opprettholdes, men stopp i innslipp fra kl. 24 gjelder ikke lenger for slike arrangementer.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til personer i samme følge, unntatt personer i samme følge som er ubeskyttet og i risikogruppen.

Antallet som kan være til stede på offentlige arrangementer der det benyttes coronasertifikat og adgangstest, økes.

Dette vil gjelde for offentlige arrangementer innendørs:

Med faste, tilviste plasser: Maks 3000 personer (opp fra 2500 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 prosent kapasitet.

Uten faste, tilviste plasser: Maks 1500 personer (opp fra 1000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 prosent kapasitet.

Dette vil gjelde for offentlige arrangementer utendørs:

Med faste, tilviste plasser: Maks 7000 personer (opp fra 5000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 prosent kapasitet.

Uten faste, tilviste plasser: Maks 3000 personer (opp fra 2000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 prosent kapasitet.

– Når vi bruker coronasertifikat blir risikoen for smitteutbrudd lavere. Disse endringene vil gjøre det enklere å gjennomføre festivaler og arrangementer i sommer på en trygg måte, sier Solberg.

Bør forberede gult nivå på skoler

Barnehager, SFO og skoler i områder med mye smitte bør forberede gult nivå, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Regjeringen har tidligere sagt at skoler og barnehager kan forberede seg på grønt nivå til høsten. Økt spredning av delta-varianten og en mer usikker smittesituasjon kan imidlertid også få følger barnehager, SFO og skoler.

Ved grønt nivå er det ikke inndelinger i kohorter. Ved smittetilfeller må dermed mange elever og ansatte måtte gå i karantene. Helsemyndighetene jobber derfor med å se på TISK-strategien opp mot grønt nivå i barnehager og skoler.

– Enn så lenge bør barnehager, skoler og SFO i områder med mye smitte planlegge for gult nivå. Dette gjelder særlig barnehager og SFO, som åpner tidligere enn skolene i august.

Vil tilby vaksine til 16–17 åringer

Dette vil først skje i løpet av høsten, opplyser helseminister Bent Høie på en pressekonferanse mandag formiddag. Dette vil først skje etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert.

En endelig beslutning om dette vil tas i september, opplyser regjeringen.

– Det er få ungdom som har blitt alvorlig syke av coronaviruset, men det er mer smitte blant 16-17-åringer enn hos yngre ungdom og barn. Vaksinasjon er derfor viktig for å beskytte mot alvorlig sykdom hos dem som kan utvikle dette. I tillegg vil vaksinasjon hindre smittespredning i aldersgruppen, og kunne bidra til befolkningsimmunitet. Dette er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien. sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

Forhåndsvarslet av Høie

Etter den forrige runden med store lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene var det mange som fikk opp håpet for at vi snart kunne leve som normalt.

Regjeringen har tidligere informert at det tar om lag tre uker fra hvert gjenåpningstrinn før de kan vurdere å gå videre med gjenåpningen. Trinn tre av gjenåpningsplanen trådte i kraft 18. juni, og det var dermed forventet at en ny vurdering ville komme denne uken.

Allerede i forrige uke gikk helseminister Bent Høie ut i VG og varslet at gjenåpningen trolige ville bli satt på vent på grunn av spredningen av den mer smittsomme deltavarianten.

– Med den usikkerheten knyttet til deltavarianten, vil min prioritering være å unngå å ta et steg tilbake i sommermåneden juli, fremfor å ta et steg frem, uttalte han til VG da.

UTSETTELSER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) møtte nylig VG for en status-prat om coronapandemien. Han har nylig fått sin første dose vaksine. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Han påpekte også at kommunene i utgangspunktet er under spesielt stort press i sommer:

– De skal gjennomføre en voldsom vaksinering som krever helsepersonell. Hvis det oppstår smitteutbrudd, må de drive smittesporing som er vanskeligere nå enn da landet var nedstengt. Folk møter flere og det er vanskeligere å ha oversikt over hvem man har møtt.

Her kan du se alle lettelsene i trinn fire:

Slik ser trinn fire ut i gjenåpningplanen: Når trinn fire blir innført vil mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være behov for smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene.

Ingen anbefalt begrensning på antall gjester i hjemmet.

Det skal vurderes om det er behov for antallsbegrensninger for private arrangementer.

Høyere antallsbegrensninger på offentlige arrangementer (se regjeringens sider for mer detaljert informasjon).

Kravet om bordservering på barer og spisesteder oppheves.

Toppidrett kan utøves som normalt.

Ingen anbefaling om 1 meters avstand eller antallsbegrensning ved trening/øving. Ikke krav om å holde 1 meter avstand for deltagere på idretts- og kulturarrangementer.

Skoler og universiteter bør planlegge for fysisk undervisning på høstsemesteret.

Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. NB: Flere av punktene i trinn fire er kun foreløpige, og kan endres etter nye vurderinger. (Kilde: Regjeringen). Vis mer

Deltavarianten vil ta over

Lørdag publiserte FHI en rapport der de slo fast deltavarianten av coronaviruset ligger an til å bli dominerende i løpet av sommeren. Den er en mutasjon som først ble oppdaget i India, og er regnet for å være mer smittsom enn det opprinnelige viruset.

Virusvarianten er utbredt i store deler av verden, og fredag ble det kjent at den allerede er dominerende i Danmark.

I Australia innførte regjeringen kriseberedskap på grunn av spredningen av deltavarianten, til tross for at landet har vært tilnærmet fritt for coronarestriksjoner over lang tid.

STRAMMER INN: De siste ukene har deltavarianten spredt seg som en skogbrann i Australia. Landet har levd relativt fritt fra restriksjoner i løpet av pandemien, men i forrige uke innførte den australske regjeringen kriseberedskap. Foto: SAEED KHAN / AFP

På den andre siden har omfanget av deltavarianten økt langsommere enn da alfavarianten fra Storbritannia spredte seg i Norge på begynnelsen av nyåret, ifølge rapporten.

Beskyttelsen mot alvorlig sykdom med deltavarianten er høy allerede etter én vaksinedose. Det ser likevel ut til at beskyttelsen er noe mindre enn mot alfavarianten.

– De med størst risiko for alvorlig forløp av covid-19 er nå i stor grad fullvaksinert i Norge, og dette gjør at vi er bedre rustet mot delta enn vi var mot alfavarianten, sier Stoltenberg.