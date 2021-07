MAGNORMOEN: Dette er Norges nest største grenseovergang. Bare Gardermoen er større. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Hun er fullvaksinert, men skjønte ikke reglene - det endte med tre dager i karantene

MAGNOR GRENSESTASJON (VG) Den eldre kvinnen er fortvilet. Hun trodde det bare var å kjøre over grensen mellom Sverige og Norge, fullvaksinert som hun er.

Av Harald Berg Sævereid og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Men det holder ikke når hun ikke har all dokumentasjon i orden. Nå må hun kanskje belage seg på tre dager i karantene, sier politikvinnen som prøver å trøste kvinnen så godt hun kan.

– Det er trist, men det dessverre slik at ikke alle har satt seg inn i regelverket. Selv om man er fullvaksinert er det registrering på grensestasjonen her på Magnormoen. Det er obligatorisk, og da må man ha all dokumentasjon på stell, sier stasjonssjef Gjermund Thoresen ved Kongsvinger Politistasjon da VG besøker grensestasjonen fredag.

Ifølge Thoresen tror mange at det holder å vise fram corona-sertifikatet på smarttelefonen som bekrefter at man er fullvaksinert.

STOPPER FULLVAKSINERTE: - Dokumentasjonen må være i orden, ellers blir det veldig plundrete å slippe gjennom grensekontrollen, slår politistasjonssjef Gjermund Thoresen og politibetjent Marte Hestnes fast. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Men noen av de vi må hindre i å dra videre har bare det norske coronapasset å vise til. Det går bare å bruke innenlands i Norge. Kommer du fra Sverige og skal hjem til Norge, må du ha QR-koden hvor det står EU/EØS. Den fanen ligger sammen med den norske, litt til høyre når du logger deg inn, sier politistasjonssjefen.

Reglene endrer seg fort

Han vil anbefale at man har all dokumentasjon med seg før man setter kursen for Sverige.

– Tar du papirutskrift av EU/EØS QR-koden så er du trygg. Det er tross alt ikke alle som har en smart-telefon og kan logge seg inn når du skal passere gjennom grensestasjonen her på Magnormoen, sier Gjermund Thoresen.

– Selvfølgelig skal vi få alle hjem til Norge uansett, men det vil bare ta lengre tid, og i verste fall må noen i karantene, sier Thoresen.

Han legger til at det også kan være smart for folk som nå drar til Sverige å undersøke hvilke deler av nabolandet som er grønne.

– Situasjonen og reglene endrer seg fort i Sverige, slik det er og har vært i Norge. Derfor er mitt råd til folk å sjekke innom på nettadressen Regjeringen.no. Der får man oversikten, sier Thoresen.

SLITER: Jonnie Jørgenvåg har ikke bank-id på mobilen. Det skapte problemer på grensen. Heldigvis ordnet kona, Marit opp. Så kom de seg hjem til Lillestrøm. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Lenge siden sist

Ekteparet Jonnie og Marit Jørgenvåg fra Lillestrøm fikk litt ekstratid på grensestasjonen som ikke var helt planlagt. Bilen slapp ikke igjennom og måtte kjøres inn til siden

– Jeg har ikke bank-id på telefonen, men Marit har det, men hun sliter med å logge seg på, sier Jonnie.

– Har dere vært lenge hos broderfolket i øst?

– Neida, vi tok oss bare en kort tur over grensa for å handle litt. Det er hyggelig å ta seg en tur inn i Sverige igjen. Det er lenge siden sist, sier Jørgenvåg.

Det ordner seg for ekteparet fra Lillestrøm. Marit klarer å logge seg inn og finner korrekt dokumentasjon, og de kan kjøre videre.

– Det også et problem som ikke hadde vært det, om de hadde hatt papirdokumentasjon med QR-kodene. Nettdekningen her på grensestasjonen er ustabil, det gjør også at registrering og opphold her på grensestasjonen hadde tatt kortere tid, sier Gjermund Thoresen.

Ikke alle grenseoverganger er åpne

Coronasertifikat betyr ikke åpne grenseoverganger. Politiet opplever nå at stadig flere reisende velger å ta seg over grenseoverganger som ikke er

åpne.

– Det er i dag 34 grenseoverganger på land som er lovlig å passere inn til Norge. Politiet skal gjennomføre grensekontroll, også av reisende som har coronasertifikat. Grensepersonell i Innlandet og i Øst politidistrikt rapporterer nå om stadig flere reisende som i god tro bruker grenseoverganger som ikke er godkjente, opplyser Politidirektoratet.

KONTROLL: Politistasjonssjef Gjermund Thoresen styrer Norges nest største grensestasjon på Magnormoen. - Det er ikke lov å bruke grenseoverganger som ikke er åpne. Vi har streifpatruljer på disse, sier Thoresen. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Vi får rapporter om at fullvaksinerte som ønsker en kjapp tur over til Sverige velger andre grenseoverganger enn de lovlige for å slippe å stå i kø når de skal inn igjen til Norge. De tror at de er unntatt kontroll på grunn av coronasertifikatet. Det er ikke tilfelle. Politiet skal fortsatt foreta grensekontroll av Indre Schengen-grense, sier stabssjef Lars Aune i

Politidirektoratet.

Bare i Innlandet er det normalt sett 44 overganger, mens kun tre er lovlige for passering per i dag.

Justis- og beredskaps Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt hvilke grenseovergangssteder som skal være åpne

og bemannet for kontroll. Denne oversikten finner du her:

Fakta om grensekontroll: Så langt i år er 10030 personer bortvist fra Norge på grensen.

- I uke 25 ble 611 personer bortvist

- 61 skyldtes manglende dokumentasjon på negativ Covid-19-test.

- 59 hadde ikke en kritisk samfunnsfunksjon.

- 439 hadde ikke rett til innreise som følge av innreiserestriksjoner.

- For de øvrige var det andre årsaker til bortvisningen.

I tillegg til de som ble bortvist snudde mange frivillig før de kontaktet grensekontrollen. Vis mer

FORNØYD: Tilslutt kom Tuyishime Bosco seg inn på smarttelefonen. Da var alt i orden og han kom seg inn i Norge. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Manglet strøm

Tuyishime Bosco fra Nannestad fikk et problem på grensestasjonen som var litt spesielt. På Smart-telefonen har han alle opplysninger og dokumentasjon. Alt er i orden bortsett fra at telefonen er tom for strøm. Han spør desperat omkring seg om noen har strømkabel til en Samsung telefon. Til slutt står lykken ham bi, og han kan komme seg hjem til Nannestad.

– Nok et eksempel på papirdokumentasjon er det tryggeste, konstaterer Gjermund Thoresen, som opplever at det denne dagen er av de rolige. Det går en jevn strøm av privatbiler og tungtransport igjennom uten for mange stopp. Politifolk og mannskap fra Heimevernet jobber side ved side og får det hele til å gli i kontrollområdet.

– Til det er det bare å si, at uten HV-mannskapet som har jobbet sammen med oss siden i fjor, hadde vi ikke vært rigget til å klare denne jobben, sier Thoresen.

– Det er hyggelig å høre, og vi er alltid beredt til å hjelpe til i samfunnet når det trengs. Vi bistår politiet og hjelper til med å senke importsmitten, sier HV-soldat Levi Haakenstad fra Sørumsand.

Han sier at folk stort sett er forståelsesfulle når de blir kontrollert. - Dagpendlerne er veldig greie, der er papirene alltid i orden.

BIDRAR: - Kontroll ved grenseoverganger er viktig, sier Levi Haakenstad. Han har tilsvarende erfaring da han som militær var med å holde kontroll ved grensen mellom Norge og Russland. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Test for henting i barnehage

Et steinkast unna ligger testestasjonen. Dit kommer folk politiet ikke slipper igjennom umiddelbart.

– Det kan være barn som skal testes, uansett alder. Og det kan være de som bare har fått en vaksinedose eller folk som skal inn i Norge for å jobbe, sier omsorgsarbeider Jenny Fjeld. Hun har coronatestet et utall av mennesker det drøye året hun har stukket pinner opp i nesa på folk.

TESTER: Jenny Fjeld har opplevd mye rart når politiet sender folk til coronatesting. - Noen synes det er unødvendig og gir uttrykk for det, andre er imot testing av prinsipielle årsaker, men det store flertallet aksepterer at det viktig og vi er satt til å gjør jobben, sier hun. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Du får jo følelsen av at dette er en spesielt viktig jobb, å bidra til hindre at det kommer smitte inn i Norge. De jeg synes synd på er de som bor her i grenseområdet. Familier som for eksempel er splittet. Far bor i Sverige og mor i Norge, eller motsatt. Og det er bare noen hundre meter fra hverandre, men på hver sin side av grensen, sier Jenny Fjeld.

Hun opplever hele tiden at en forelder må innom og testes når han/hun skal levere i barnehagen om morgenen, og må testes igjen når barnet skal hentes. Det er komplisert og noe jeg ikke skal mene så sterkt om, sier test-arbeideren.