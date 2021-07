TREDJE BØLGE: Sør-Afrika er foreløpig hardest rammet av smittebølgen som herjer på kontinentet. Her blir en coronapasient begravet i Johannesburg. Foto: Ali Greeff / AP

Stigende smittetrend i 52 land: − Kontinentet som henger mest etter i pandemien

Deltavarianten sprer seg raskt i de uvaksinerte delene av verden. Afrika er på vei inn i den verste smittebølgen til nå, ifølge WHO.

Av Henrik Røyne

Til tross for spredningen av den bekymringsfulle deltavarianten, har smittetallene hjemme i Norge holdt seg lave de siste ukene, og vi har kunnet glede oss over at samfunnet gradvis åpner opp.

I andre deler av verden er derimot situasjonen en helt annen, og flere inntektsfattige land befinner seg nå i sin tredje og mest alvorlige smittebølge.

VGs corona-oversikt viser at 52 land har stigende smittetrend – det er elleve flere sammenlignet med mandag i forrige uke. Afrika er den verdensdelen der smitten stiger mest.

Lederen i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, opplyste til VG fredag at de følger spesielt nøye med på utviklingen i disse syv landene: Malawi, Mosambik, Zimbabwe, Indonesia, Myanmar, Bangladesh og Sør-Afrika.

Afrika

Stigende smittetrend: Mosambik, Zimbabwe, Malawi, Togo, Elfenbenskysten, Tunisia, Senegal, Liberia, Lesotho, Marokko, Libya, Rwanda, Mauritania, Ghana, Sør-Afrika, Algerie og Namibia.

Høyest smittetrykk: Seychellene, Namibia, Tunisia, Sør-Afrika, Botswana, Zamibia og Kapp Verde har registrert over 100 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

WHO opplyste i forrige uke at deltavarianten av viruset har blitt oppdaget i 14 afrikanske land, og at den pågående smittebølgen trolig overgår den forrige innen kort tid.

– Afrika er det kontinentet som henger mest etter i pandemien. Særlig på vaksinefeltet, men også når det gjelder å holde oversikt over hvordan smitten sprer seg, sier Jan Thomas Odegard, daglig leder i Utviklingsfondet, til VG.

Til tross for at det allerede er registrert økende smittetrend i 17 av landene i Afrika, tror Odegard at de reelle tallene på smittede og døde er langt høyere.

HENGER ETTER: Afrika holder ikke tritt med Europa i kampen mot coronaviruset, ifølge Jan Thomas Odegard i Utviklingsfondet. Foto: UTVIKLINGSFONDET

Senest fredag ble det registrert en ny smitterekord i Sør-Afrika. I Tunisia er sykehuskapasiteten sprengt, og døde coronapasienter blir liggende på rommene sine fordi likhusene er overfylt.

I motsetning til Europa har Afrika knapt kommet seg ut av startgropen i vaksineringen. Kun 2,7 prosent av befolkningen har fått første dose, og 1,2 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

Odegard er skeptisk til hvordan vaksinene har blitt fordelt, og kritisk til at legemiddelselskapene ikke har vært villige til å dele patentene for å øke vaksineproduksjonen.

– Det er et uttrykk for den utrolig lite kloke og urettferdige fordelingen av vaksiner. Det blir galimatias fordi smitten får lov til å spre seg, og vi får nye varianter som kan komme tilbake og plage oss selv, sier han.

Europa

Også i Europa stiger smitten i enkelte land. I Storbritannia og Danmark er deltavarianten allerede dominerende, og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) estimerer at delta vil stå for 70 prosent av alle nye smittetilfeller innen august.

I verste fall kan deltavarianten gi en ny høstbølge som i fjor høst, varsler ECDC.

Stigende smittetrend: Luxembourg, Kypros, Spania, Storbritannia, Finland, Hellas, Portugal, Danmark, Hviterussland, Georgia.

Høyest smittetrykk: Storbritannia, Kypros, Georgia, Portugal, Spania, Russland, Luxembourg, Hviterussland, Irland og Monaco har registrert over 100 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Asia

Flere asiatiske land sliter også i kampen mot deltavarianten-

Stigende smittetrend: Laos, Myanmar, Kasakhstan, Vietnam, Bangladesh, Indonesia, Kirgisistan, Thailand, Sør-Korea, Kambodsja, Irak, Iran, Øst-Timor, Usbekistan, Malaysia og Pakistan.

Høyest smittetrykk: Mongolia, Kuwait, Oman, Maldivene, De forente arabiske emirater, Malaysia, Kirgisistan, Irak, Iran, Bahrain, Kasakhstan, Sri Lanka og Indonesia har registrert over 100 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Sør-Amerika

Stigende smittetrend: Ingen

Høyest smittetrykk: Colombia, Argentina, Uruguay, Surinam, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Guyana og Peru har registrert over 100 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Oseania

Fiji er det eneste landet i Oseania med stigende smittetrend, og ifølge VGs oversikt.

