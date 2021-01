PREGET: – Vi har nå kommet til at det ikke lenger er mulig å overleve etter det raset som har gått, sier politimester Ida Melbo Øystese tirsdag ettermiddag. Foto: Odin Jæger

Kvikkeleireskredet i Gjerdrum: Ikke lenger håp om å finne folk i live

GJERDRUM (VG) Tirsdag ettermiddag trappes leteaksjonen ned. Nå søkes det ikke lenger etter overlevende, men antatt omkomne.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fortsatt er tre personer savnet etter skredet i Gjerdrum. Men nå er det ikke lenger håp om å finne dem i live.

Det er politimester Ida Melbo Øystese som kunngjør at søket går over i en annen fase på en pressekonferanse i Gjerdrum klokken 15. Totalt ti personer har dermed mistet livet i skredkatastrofen, slår politiet fast.

– Vi har gjort alt som står i vår makt. Men denne naturkatastrofen har hatt betydelige krefter i raset. Vi ser at de som er omkommet har omkommet relativt raskt, sier hun videre.

En massiv redningsaksjon har pågått siden raset i Gjerdrum skjedde. En rekke etater fra fjern og nær har bistått – i det som hele veien har vært en redningsaksjon med mål om å finne overlevende. Nå går søket over fra å handle om å redde liv, til å finne antatt omkomne personer.

– Det er et hardt slag, men vi har ventet på det. Ti mennesker har blitt rammet av tragedien på verst tenkelig måte, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen. Han takker politimesteren og alle etatene som har bistått i redningsaksjonen.

BERØRT: Gjerdrum-ordfører Anders Østensen. Foto: Odin Jæger

Logisk å gå over i en annen fase

Senest mandag kveld ble en hund funnet levende i raset, men innsatsleder for helseressursene på stedet, Fridtjof Heyerdahl, sier at de nå har utelukket og avklart at det ikke finnes flere slike steder hvor man kan overleve i raset.

– Det er en emosjonelt veldig tung beslutning, men likevel riktig og logisk å gå over i en annen fase nå, sier Heyerdal.

– Det har vært luftrom og en viss grad og isolasjon. Som vi alle vet er det kaldt, og det har gått mange dager. Vi har likevel synes det har vært riktig å opprettholde dette søket fordi disse mulighetene har kunnet være til stede, sier han.

les også Dette er de savnede og omkomne etter raset i Gjerdrum

Fortsatt håp om å finne alle

Politiets innsatsleder Roy Alkvist forteller at redningsmannskapene nå avventer en vurdering fra NVE om hvordan søket skal angripes videre. Han forteller at de fortsatt har håp om å finne alle, og at det er målet når de skal søke videre.

– Sånn det er nå, vil man ikke gå inn i området nå, i forhold til at det går et skille mellom redningsaksjon og søk etter antatt omkomne. Da er det et annet sikkerhetsregime som gjelder, sier Alkvist.

Politimesteren sier at de vil bruke tid på å planlegge fasen videre. Mange av ressursene som er i Gjerdrum vil bli lenger.

Saken oppdateres.