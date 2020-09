ETTERFORSKNING: Spesialenheten har iverksatt etterforskning etter at en mann i 30-årene ble skutt og drept av politiet tirsdag ettermiddag ved Bolkesjø i Telemark. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Kripos på stedet: Mann skutt og drept av politiet

BOLKESJØ (VG) En mann i 30-årene døde av skadene etter å ha blitt skutt av politiet ved Bolkesjø i Telemark. Spesialenheten etterforsker nå saken.

Sør-Øst politidistrikt fikk tirsdag klokken 15.27 melding fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) om en mann på Bolkesjø i Telemark som fremsto som påvirket, og som skal ha opptrådt truende overfor andre personer på stedet.

I situasjonen som oppsto ved kontakt med mannen, avfyrte politiet flere skudd, heter det i en pressemelding fra politiet.







En ambulanse var i umiddelbar nærhet, og helsepersonell iverksatte straks livreddende tiltak.

Dessverre sto ikke mannens liv til å redde, og han ble erklært død klokken 16.35, skriver politiet i pressemeldingen.

De pårørende til mannen har blitt varslet. Mannen var i 30-årene, bekrefter politiet til VG.

Tirsdag kveld observeres krimteknikkere fra Kripos på vei inn i den aktuelle boligen.

BOLKESJØ: Krimteknikere er på stedet ved Bolkesjø i Telemark etter at en mann i 30-årene ble skutt og drept av politiet. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

– Kom mot dem med øks

En av eierne i et firma som mannen i 30-årene jobbet i, forteller til VG at to kolleger reiste ut til mannens hjem tirsdag etter en telefonsamtale som de oppfattet som bekymringsfull.

Da de kom frem til boligen skal døren ha vært låst, og vedkommende ønsket ikke å slippe dem inn i huset.

– De kom seg inn døren på baksiden, og da kom han mot dem med en øks. De forsøkte å prate og roe ham ned og oppfattet ham som vel truende og trakk seg ut, forteller eieren.

De to kollegene skal deretter ha ringt politiet. Etter at politiet kom til stedet og rykket inn i huset, skal de to kollegene ha hørt fire skudd.

– Årsaken til skuddene vet jeg ikke. Det var ingen andre i huset, sier eieren.

Han forteller at daglig leder har samlet alle de ansatte i firmaet, og det er iverksatt kriseteam for firmaet på eget initiativ.

OMKOM: Livet til en mann i 30-årene sto ikke til å redde etter å ha blitt skutt av politiet tirsdag ettermiddag ved Bolkesjø i Telemark. Foto: THEO AASLAND VALEN

Et vitne, som befant seg i nærheten av åstedet, sier til VG at han først la merke til flere politi og ambulanse.

– Så hørte jeg i alle fall tre skudd, sier vitnet, som ønsker å være anonym.

– Personen som ble skutt, var ikke truende for andre, men for seg selv. Han hadde det ikke bra, hevder vitnet.

Spesialenheten etterforsker saken

– Det er en person vi har vært borti tidligere, men jeg kan ikke gå inn på hva det har gått ut på, sier politimester Ole Bredrup Sæverud, om mannen som ble drept.

Politimesteren kan ikke gå nærmere inn på hendelsesforløpet fordi saken blir etterforsket av Spesialenheten.

– Vi vet ikke hva som var bakgrunnen for at mannen var der, men vi oppfattet det som en truende situasjon i meldingen som kom til oss, sier han.

På grunn av innholdet i meldingen politiet fikk inn, og ytterligere informasjon om mannens helsetilstand, ble det vurdert som tidskritisk å få kontroll på mannen, opplyser politiet i pressemeldingen.

Innholdet i meldingen medførte også at det ble besluttet bevæpning av patruljen, skriver politiet.

Sæverud understreker at politiet har fulgt rutinene i etterkant av hendelsen, og at tjenestepersonene som var involvert blir fulgt opp tirsdag kveld.

– Er noen av tjenestepersonene involvert tatt ut av tjeneste?

– Det har på nåværende tidspunkt ikke vært noen grunn til det, sier Sæverud.

ORDFØRER: – Mine tanker går først og fremst til de pårørende og alle involverte i saken. Det er helt naturlig når det er et så tragisk utfall, sier ordfører Gry Fuglestveit (Ap) til VG tirsdag kveld. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Ordfører: – Tragisk

Ordfører Gry Fuglestveit (Ap) og kommune er blitt informert om hva som er skjedd.

– Mine tanker går først og fremst til de pårørende og alle involverte i saken. Det er helt naturlig når det er et så tragisk utfall, sier Fuglestveit til VG tirsdag kveld.

Hun forteller videre at det er opprettet dialog med kommunen og politiet, og at kommunen har satt kriseteam til disposisjon om noen skulle ha behov for det.

