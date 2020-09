Regjeringen letter på nasjonale coronatiltak

Regjeringen vil fra 12. oktober lette på en rekke strenge nasjonale coronatiltak.

Fra 12. oktober gjøres en rekke lettelser i nasjonale coronatiltak:

Mulighet for å åpne for arrangementer med inntil 600 personer utendørs

Avvikle nasjonal skjenkestopp klokken 12

Åpne for breddeidretten for voksne

– Dette er en ny fase i vår strategi, sier statsminister Erna Solberg på regjeringens pressekonferanse.

12. oktober er oppstartsdato for fase én av gjenåpningen slik at kommunene får tid til å forberede seg.

– Planen er å kunne starte opp i hele landet, men der det er utbrudd må man vurdere situasjonen lokalt, sier kulturminister Abid Raja å åpningen for breddeidretten. Kulturministeren at en fase to av gjenåpningen for idretten vil vurderes i november, etter at man har sett hvordan det går med fase 1 av gjenåpningen.

Samtidig stanses den nasjonale skjenkestoppen klokken 12. Skjenkestoppen opphører fra natt til 13. oktober. I tillegg åpnes det for utendørs arrangementer med inntil 600 deltakere. Innendørs er grensen fortsatt 200 personer.

– Stedene og arrangørene skal sikre at det er minst en meter, eller ett ledig sete, mellom personer. Folk i samme husstand kan selvfølgelig sitte ved siden av hverandre, sier helseminister Bent Høie.

Lokale tiltak forutsetning for gjenåpning

Når det åpnes, er det imidlertid en forutsetning at lokale utbrudd slås ned lokalt og at kommuner innfører raske og effektive tiltak lokalt, presiserer både helseministeren og statsministeren:

– Nå er det Oslo, Øygarden og Arendal som må ta grep. Raske og effektive tiltak på lokalt nivå er en forutsetning for at vi gradvis kan lette på tiltakene, sier Solberg.

Siden sist pressekonferanse på mandag, har en rekke kommuner rundt Oslo diskutert og etterhvert bestemt seg for å innføre lignende tiltak eller anbefalinger som i hovedstaden, blant annet som gjelder munnbind på kollektivtrafikken.

Helsedirektøren: Europe er i fase to av pandemien

– Sammenlignet med nesten alle andre land har vi en mindre alvorlig situasjon, sier helsedirektør Bjørn Guldvog under pressekonferanen.

Han viser til over 33 millioner smittede og over en million døde av pandemien globalt. I Norge er han glad for at vi kan holde skoler og barnehager åpne.

– Europa er på full fart inn det som kalles to. Praktisk talt er hele europakartet rødt, med unntak av noen regioner. I Moskva stenges nå skolene i to uker etter at de har sett en smittetopp det siste døgnet, sier han.

FHI vil målrette tiltak mot innvandrere

Line Vold sier at FHI fortsatt betrakter smittesituasjonen i Norge som lav. I forrige uke var det totalt 15 pågående utbrudd som har blitt fulgt opp i ulike kommuner, mens de fleste smittede er i Oslo.

– Utbruddene var knyttet til turisme, private arrangementer, serveringssteder, butikker, skoler, barnehager og ulike helsetjenester, skriver FHI i sin ukesrapport som nylig er publisert.

Vold sier det jobbes med å iverksette flere tiltak rettet mot innvandrere. Blant alle bekreftede smittetilfeller med kjent fødeland (13 579) er det 31 prosent, 4159 personer, som er født utenfor Norge (4 159).

Tilfellene fordelere seg slik på fødeland: Somalia (543), Pakistan (341),Irak (332), Polen (217), Afghanistan (213), Sverige (168), Filippinene (162), Iran (141), Tyrkia (126) og Russland (106).

– Blant tiltakene er tydeligere og bedre tilrettelagt informasjon og bedre kontakt med innvandrermiljøenes organisasjoner, sier hun. FHI legger ressurser i analysekapasitet for å finne ut hvilke grupper som er overrepresentert og hvorfor. Også Helsedirektoratet styrker dette arbeidet nå.

Publisert: 30.09.20 kl. 12:05 Oppdatert: 30.09.20 kl. 12:34