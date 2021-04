Slipper karantenehotell: Går over grensen for å flytte fra Sverige til Norge

Nødvendig reise for personer bosatt eller med fast bopel i Norge:

De som er bosatt eller har fast bopel i Norge er kun unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell dersom reisen er nødvendig. Med «nødvendig» reise menes arbeidsreiser, reiser fra studier i utlandet og andre reiser som er begrunnet i sterke velferdshensyn. Dersom det ikke kan dokumenteres at reisen er nødvendig må den innreisende oppholde seg på karantenehotell hele karantenetiden, eller inntil det kan dokumenteres negativt testresultat ved PCR-test tatt tidligst syv døgn etter ankomst.

Nødvendige arbeidsreiser:

For at arbeidsreisen kan anses som nødvendig må det kunne fremlegges en bekreftelse på dette fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende må det fremlegges bekreftelse fra oppdragsgiver. En bekreftelse fra landslaget, klubb eller lignende anses som tilstrekkelig dokumentasjon for toppidrettsutøvere som har vært på reise i forbindelse med sin idrett.

Reiser til og fra Norge regnes som nødvendig for personer som er bosatt i Norge, men som arbeider midlertidig i utlandet. Det samme gjelder for deres medfølgende husstandsmedlemmer. Dette vil for eksempel omfatte utstasjonerte utenrikstjenestemenn og forsvarsansatte som er beordret til tjeneste i internasjonal operasjon. Reiser til og fra Norge vil på samme måte anses som nødvendig for studenter som er bosatt i Norge, men som studerer i utlandet, og deres husstandsmedlemmer. Med husstandsmedlemmer menes ektefeller, samboere og barn. Kravet om at personene må være bosatt i Norge, gjelder også for husstandsmedlemmene, men det er etter denne bestemmelsen ikke et vilkår at husstandsmedlemmene reiser sammen med hovedpersonen. Husstandsmedlemmer til personer utsendt av norsk utenrikstjeneste anses som bosatt i Norge uavhengig av deres opphold i utlandet.

For personer som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, som reiser mellom arbeidssted og bosted, stilles det ikke krav om at det kan dokumenteres at reisen var nødvendig. Disse kan gjennomføre karantenen i sin bolig eller på et annet egnet oppholdssted. Dersom personen eier eller leier bolig i Norge, men ikke er folkeregistrert i Norge, stilles det krav om at karantenen kan gjennomføres i en egen boenhet med soverom, bad og kjøkken.

Nødvendige studiereiser:

Norske studenter i utlandet: Reiser til og fra Norge vil på samme måte som for arbeidsreiser anses som nødvendig for studenter som er bosatt i Norge, men som studerer i utlandet og deres husstandsmedlemmer. Kravet om at personene må være bosatt i Norge, gjelder også for husstandsmedlemmene.

Dokumentasjon: Dette kan dokumenteres ved studiebevis fra utenlandsk studiested.

Studiereiser ut av Norge for studenter ved norske studiesteder vurderes på samme måte som arbeidsreiser og kan anses som nødvendig dersom det bekreftes av studiestedet.

Utenlandske studenter bosatt i Norge: Her gjelder kun unntaket fra opphold på karantenehotell dersom det foreligger sterke velferdshensyn, se beskrivelse under.

Reiser som er nødvendig av sterke velferdshensyn:

Sterke velferdshensyn vil eksempelvis være eget barns fødsel, besøk til nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller deltagelse i begravelse eller bisettelse til nærstående. Et annet eksempel kan være reiser til utlandet for å motta nødvendig medisinsk behandling. Besøk til ektefelle, kjæreste eller andre nære relasjoner som ikke er alvorlig syk anses ikke som sterke velferdshensyn i denne sammenheng.

Dokumentasjon: For å dokumentere at det foreligger sterke velferdshensyn, kan det f.eks. benyttes en legeerklæring el. I de tilfellene der det ikke er mulig å få annen dokumentasjon, kan dokumentasjonskravet oppfylles ved en egenerklæring fra den reisende.

Kilde: Regjeringen.no