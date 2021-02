Foto: Frank Øvrewall, Saltenposten

En person tatt av skred i Nordland - sendt til sykehus

Et skred har gått over veien ved Kistrand i Fauske kommune i Nordland. En person er tatt av skredet og sendt til sykehus med ambulanse.

Nødetatene er på stedet etter at det har gått et ras over veien på riksvei 80 ved Kistrand i Fauske kommune utenfor Bodø.

En bil og en person ble tatt av skredet.

– Det har gått et begrenset ras over riksvei 80, og en bil og en person er tatt av raset. Det er gjort funn av en person som blir behandlet av helsevesen på stedet, sier operasjonsleder i politiet i Nordland, Kjetil Kaalaas til VG klokken 08.45.

Personen er sendt til sykehus med ambulanse, opplyser Kaalaas klokken 09.22. Skadeomfang er fremdeles ukjent.

Operasjonslederen sier at personen settes i sammenheng med bilen som ble tatt av skredet.

Politiet driver fremdeles aktivt søk på stedet, men det er foreløpig ikke mistanke om at flere personer er tatt av skredet.

– Ut ifra den informasjonen politiet har nå, er det ikke mistanke om at flere biler eller personer er tatt av skredet, sier Kaalaas.

Skredet er relativt begrenset i omfang. Det har gått flere mindre sørpeskred i området, som er en kombinasjon av vann og snø, opplyser operasjonslederen.

Politiet i Nordland meldte først om skredet like etter klokken 08 torsdag morgen. Først meldte de at skredet hadde gått på E6, men endret dette senere til riksvei 80.

Veien vil bli stengt mellom Bodø og Fauske inntil videre. Det er fortsatt skredfare i området. Togtrafikken er også stanset.

– Nordlandsbanen mellom Fauske og Oteråga er stengt. Sporet er sperret inntil videre på ubestemt tid på grunn av raset, bekrefter Harry Korslund i Bane NOR til VG.

Hovedredningssentralen har Sea king-helikopter på stedet, opplyser Frode Iversen ved HRS Nord til VG klokken 08.15.