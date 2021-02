FORSTÅR IKKE: Abid Raja (V) mener Sylvi Listhaug (Frp) ikke forstår konsekvensene når hun mener kulturlivet får for mye penger. Foto: Frode Hansen

Forsvarer corona-millionene til kulturlivet

Sylvi Listhaug (Frp) raser mot støtteordningen hun mener er urettferdig. Abid Raja (V) på sin side mener millionene til kulturlivet er på sin plass.

Sylvi Listhaug mener Abid Raja gir for mye penger til kulturlivet under coronapandemien. Mens bedrifter får dekket deler av sine faste kostnader, får kulturlivet dekket tapte inntekter.

Lørdag kom derfor Listhaug med et forslag til Regjeringen om å endre praksis i kompensasjonsordningen til kulturlivet. Nå presenterer Abid Raja en liste over hvem som har fått støtte fra hennes eget fylke, etter eget utsagn i håp om å få henne til å forstå konsekvensene ved å kutte deler av støtten.

– Jeg forstår at hun ikke har oversikt over all frivillighet, kultur og idrett i hele Norge, men når hun sier de skal få mindre penger, vil også skolekorps, kor og toppidretten få mindre penger.

Dette tror han ikke Listhaug mener, sier han.

– Dårlig sak

Listhaug på sin side er helt klar på at det er det hun mener, og sier ordningen er urettferdig. Hun vil ha kutt i kulturen, ikke frivilligheten og idretten.

– Det er helt greit at kulturinstitusjoner og arrangører i Møre og Romsdal og resten av landet får støtte, men det er blodig urettferdig at kultur får mye mer støtte enn restauranter, barer og andre næringsdrivende som er i krise, sier hun.

Listhaug mener kulturen favoriseres, og mener det er uforståelig. Hun presiserer at hun tror både bar- og restauranteierne blir forbannet over prioriteringene.

– For eksempel har Veslemøy Lilleengen fått penger til sin kunst, der hun blant annet samler inn urin fra kvinnelige kunstnere, for å fokusere på kvinner i kunst. Det er en skam at vi bruker penger på urin og avføring, og jeg vet ikke hva som visstnok kalles kunst, sier Listhaug.

Bedre ordning

Men alt er sammenvevd og går under samme ordning, ifølge Venstre-politikeren. Han mener likevel at Listhaug har rett i at ordningene er romslige, og at det er spesielle grunner til at noen får dekket deler av inntektstapet, og ikke bare dekning av kostnader.

– En fotballklubb, som Ålesund eller Molde, vil for eksempel ikke kunne ha en årlig drift om man ikke har inntekter. Blir toppidretten rammet, vil det igjen gå utover alle aktiviteter nedover, sier Raja.

UENIGE: Sylvi Listhaug mener at «festivaler og artister blir proppet full av statlige kroner». Foto: Privat

Raja presiserer at selv om ordningene er gode, taper alle penger under corona-pandemien, selv med kompensasjon.

– Vi gjør det fordi vi har helt spesielle formål med frivillighet. Tenk på barn under coronapandemien, som trenger noen å snakke med, her har frivilligheten stilt opp, sier Venstre-politikeren.

Kollokvietime

Raja sier selv at dette er et felt han har brukt et år på å sette seg inn i. Nå inviterer han Listhaug til kollokvietime.

– Hun vil vel ikke bruke en hel time med meg, men jeg kan gjerne tilby henne dette, så kan jeg fortelle henne hvorfor vi har disse ordningene, sier han.

– Raja kan spare seg den nedlatende tonen. Jeg trenger ingen belæring og har heller ikke noe ønske om en kollokvietime med han, sier Frp-politikeren.