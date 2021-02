Smitten stiger i Oslo: Byrådet holder pressekonferanse i kveld

Smitteutviklingen i hovedstaden fortsetter å gå i feil retning. Klokken 18 holder byrådet pressekonferanse om tiltakene i Oslo.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oslo har i lang tid hatt strengere tiltak enn de nasjonale.

Etter at smittetrenden siden midten av januar hadde vært synkende eller flat, gjorde byrådet 17. februar noen lettelser for barn og unge, etter at de regionale ring-tiltakene ble opphevet.

Blant annet fikk barn og unge opp til 19 år får igjen drive med fritidsaktiviteter både innendørs og utendørs, og lesesaler og biblioteker på universiteter og høgskoler ble åpnet for studenter.

Samtidig snudde smittetrenden, og har siden den gang vært stigende.

Lørdag fikk rektorer i Oslo beskjed om at videregående skoler skal på rødt nivå fra og med onsdag.

Klokken 18 holder byrådet på ny pressekonferanse om tiltakene i hovedstaden.

Foto: Fredrik Hagen, NTB

Torsdag ble det registrert 231 nye smittetilfeller, som er det nest høyeste antallet noensinne.

Fredag sa byrådsleder Raymond Johansen at han er bekymret for den økende smitten.

– Det er ingen tvil om at import av de muterte variantene av viruset har gitt økt smittespredning i befolkningen. Det ser vi resultatene av gjennom stigende smittetall. Derfor ligger byrådets linje med strenge tiltak over tid fast, sier han til VG midt i vinterferien.

– Oslo har de strengeste tiltakene i landet, det har vi hatt lenge og det vil vi fortsette med. Derfor har vi hatt god kontroll over smittesituasjonen. Men jeg er bekymret over den økende smitten nå, spesielt fordi mange trolig har det muterte viruset, sier han.

Siden 18. februar har det vært stigende smittetrend i hovedstaden, ifølge VGs oversikt.