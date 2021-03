LANDET: Et KLM-fly fra Amsterdam landet onsdag ettermiddag på Oslo Lufthavn. Ifølge UDI skulle 35 syriske asylsøkere fra Hellas komme med dette flyet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Flyktninger fra Moria-leiren har landet i Norge

Tusenvis av mennesker måtte flykte fra storbrannen på den beryktede Moria-leiren i september. Nå har 35 av dem landet på Oslo Lufthavn.

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter overfor VG at flyet med asylsøkerne landet på norsk jord onsdag ettermiddag.

Regjeringen besluttet i september å hente 50 asylsøkere fra Hellas, såkalt relokalisering. Dette skapte reaksjoner blant flere ordførere og ideelle organisasjoner, ettersom de mente at Norge har kapasitet til å ta imot langt flere.

Avgjørelsen fra regjeringen ble gjort kjent like etter at Moria-leiren brant i fjor.

Brannen førte til at litt under 13.000 mennesker måtte flykte fra leiren. Et norsk team bestående av 22 personer ble blant annet sendt ned for å bistå.

Alle 50 skal få behandlet sine asylsøknader i Norge. Asylsøkerne fra Syria skal i første omgang settes i karantene på Utlendingsdirektoratets ankomstsenter i Råde i Østfold, opplyser UDI.

De siste 15 er ventet å ankomme i nær fremtid, opplyser UDI til NTB. Sykdom er årsaken til forsinkelsen.

– Jeg er glad og lettet for at barnefamiliene fra leirene i Hellas endelig lander på norsk jord. KrF har presset på i denne saken fordi det er å følge opp en viktig tradisjon om at Norge stiller opp internasjonalt, sier innvandringspolitisk talsperson i KrF, Torhild Bransdal i en uttalelse onsdag ettermiddag.

DEMONSTRASJON: Moria-leiren i Hellas brant ned i september i fjor. Like etter besluttet regjeringen å hente 50 syriske asylsøkere fra Hellas. Mange mente det ikke var nok, og 14. september deltok flere hundre personer i en demonstrasjon utenfor Stortinget der kravet var at Norge skulle hente flere enn 50. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen plukket ut de 50 flyktningene med krav om at de som får komme er sårbare syriske familier, og at de har barn som med stor sannsynlighet kvalifiserer for oppholdstillatelse.

Politiets utlendingsenhet (PU) har tidligere opplyst at det er snakk om i alt ti familier. UDI har sagt at målet er at de fleste skal få avgjort asylsøknaden sin innen tre uker etter at de har kommet til Norge.