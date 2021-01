Else Marie (9) skrev brev til Erna som ringte tilbake

Else Marie Fett (9) fra Drammen sendte et brev til statsminister Erna Solberg, men forventet ikke svar. Tirsdag tok Erna kontakt på Teams.

– Nå har vi levd med corona i snart et helt år. Men det føles ut som 3000 år. Jeg er 9 år og holder snart ikke ut lenger, skrev Else Marie i brevet til landets øverste sjef som også ble publisert som et leserinnlegg i Drammens Tidende.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

– Jeg forventet ikke at hun skulle ringe meg. Jeg synes hun var morsom og snill, sier Else Marie til VG der hun sitter i pappas bil på vei til skolen.

Drammens Tidende skriver at niåringen fra Drammen og Norges statsminister pratet om hva Else Marie gjør for tiden, at hun har vært hjemme hos en venninne, driver med ridning og går på sirkusskole.

– Ikke et helt år til

– Du skrev til meg at vi ikke kan ha et år til slik som vi hadde i fjor, spør statsministeren.

Else Marie nikker.

– Det forstår jeg. Jeg håper vi ikke må ha et år til, men vi må ha en liten stund til, sier Solberg, og begrunner det med at man må få kontroll over virusmutasjonen og vente til flere er vaksinerte.

Til VG sier Else Marie: – Jeg tenker kanskje vi må holde på litt lenger, men ikke et helt år til.

OVERRASKET: Else Marie Fett (9) fra Drammen sendte et brev til statsminister Erna Solberg, men forventet ikke svar. Mandag tok Erna kontakt på Teams. Foto: Privat

Else Maries foreldre var til stede i stua under den rundt ti minutter lange samtalen som foregikk på Teams.

– Litt starstruck

– Jeg tror hun ble litt starstruck – hun vet veldig godt hvem Erna er og synes det var veldig stas, sier mamma Bergljot Marie Næsje (40) til VG.

Hun forteller at datteren var så oppgitt og lei at av alle coronarestriksjonene at hun for 14 dager siden valgte å uttrykke sin frustrasjon i et brev direkte til statsministeren.

– Dette er ikke helt hverdagskost. Det var veldig gøy at hun fikk svar fra selveste Erna Solberg, og det ble surprise, sier pappa Gregory Fett (42) til VG.

– Når man får en sånn oppmerksomhet i disse tider, så forsvinner litt av det andre. Det blir litt bedre.