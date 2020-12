OVER: Etter over to og en halv måned med vekterstreik, har også Norsk Arbeidsmandsforbund kommet til enighet med NHO. Foto: Simen Strømme

Vekterstreiken er over – flere enn 2400 vektere returnerer til jobb

Den historisk lange vekterstreiken er over.

Det melder NHO etter at det også med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble oppnådd enighet om en avtale på linje med den Parat-vekterne sa ja til for en måned siden.

De ansatte tar opp igjen arbeidet senest klokken 06:00 fredag morgen, den 4. desember, opplyser NHO Service og Handel. Totalt utgjør det 2467 personer, skriver organisasjonen.

– Coronaoppgjøret ble et kostbart oppgjør, men vi er lettet over at konflikten er over, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Avtalen er på linje med den Parat sa ja til 2. november, både i økonomiske tillegg og ellers, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Dette har partene blitt enige om:

NHO og NAF melder følgende om hva de har blitt enige om:

Det gis tillegg på timelønnen med 3.50 kroner med virkning fra 1. august og et tillegg på 1 krone med virkning fra 1. april neste år.

Natt-, helg- og skifttillegg økes med 2 kroner.

Læretiden til lærlinger godskrives slik at den telles som ett års ansiennitet ved første ansettelse.

Lærlingers arbeidsplaner som varsles senest 14 dager i forveien.

Det er enighet om å jobbe med ufrivillig deltid og partssamarbeidet for øvrig.

Det kan betales timelønn for deltider til og med 20 prosent stilling. Fastlønn skal være normen i Vekteroverenskomsten, med unntak for deltidsstillinger under 20 prosent.

Som et prøveprosjekt kunne gi timelønn for ansatte under 50 prosent, men det forutsetter frivillighet for den enkelte ansatte og avtaler om timelønn skal skriftlig godkjennes av tillitsvalgte. Prøveprosjektet opphører automatisk før neste tariffoppgjør dersom partene ikke er enige om å videreføre.

De som jobber fast dagtid (37,5 timer uke) har rett til fri på bevegelige helligdager med full lønn.

Avtalen tar også vekk adgangen til å avtale kortere vakter enn tre time.

Mener streiken var nødvendig

Forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en pressmelding at det ikke var forsvarlig å fortsette denne konflikten, både av hensyn til de streikende, bransjen og dens kunder.

– Resultatet viser at konfliktens lengde var nødvendig for å oppnå resultater, understreker hun.

Forbundet vil rette en stor takk til alle våre medlemmer i vaktbransjen som har vist en enorm styrke og et fantastisk engasjement i hele streiken. Vi er stolte og ydmyke av å ha fått lov til å representere dere i den tiden vi har vært gjennom. Jeg vil også rette en stor takk til alle de som har støttet vår kamp gjennom denne konflikten, sier Johansen til slutt.

NAF-leder Anita Johansen har tidligere vist til at vekterne har sakket akterut lønnsmessig de siste årene. Håpet var å komme nærmere gjennomsnittlig industrilønn.

Ifølge NAF ligger en vekter på 88,4 prosent av industriarbeiderlønn. Gapet var mindre i 2016 – drøyt 91 prosent. Årslønnen er rundt 438.000 kroner.

Streiken ble utløst 16. september. Også vekterne organisert i YS-forbundet Parat gikk ut, men kom til enighet med arbeidsgiverne 2. november.

Publisert: 03.12.20 kl. 17:07 Oppdatert: 03.12.20 kl. 17:25