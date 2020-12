Her er en Diplom-Is-logo fra år 2004. Nå endrer de logoen. Foto: Heiko Junge / NTB

Diplom-Is endrer logoen

Figuren i Diplom-Is' logo endrer nå bekledning fra selskinnsdress til lue og vinterjakke uten assosiasjoner til urfolk.

NTB

Til Kampanje sier markeds- og produktutviklingsdirektør Anne Borgen Sturød at selskapet endrer logoen for å gjøre merkevaren klar for fremtiden.

I den nye utgaven av Diplom-Is-logoen bærer ikke lenger maskoten en selskinnsdrakt inspirert av urfolket på Grønland. Antrekket er nå byttet ut med lue og vinterjakke. Maskotens navn «Eskimonika» er også historie.

På spørsmål om det har vært en motivasjon for iskremgiganten å fjerne urfolksklærne, svarer Borgen Sturød at det har vært noe de har vært bevisste på når selskapet først skulle endre logoen.

– Vi ønsker ikke å støte noen eller å bruke urfolk på den måten, sier hun til avisa.

Tidligere i år måtte flere selskaper i Norge svare for bruken av urfolk i merkevarene sine, og Nortura varslet en omlegging av navn og logo på Joikakaker.

Publisert: 02.12.20 kl. 22:57 Oppdatert: 02.12.20 kl. 23:15

